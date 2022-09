Šta čeka Nenada Lalatovića u Nišu? Treći put je na Čairu: Šest trenera za 15 mjeseci i odlasci igrača

Novi trener Radničkog iz Niša imaće jedan od najvećih izazova u trenerskoj karijeri, pošto treba da konsoliduje i ekipu i kompletan klub sa "Čaira".

Nova trenerska promjena u Superligi Srbije donela je tandem koji je prije četiri godine idealno funkcionisao. Na klupu Radničkog iz Niša sjeo je Nenad Lalatović, a u zavisnosti od toga da li želimo da cjepidlačimo, ovo je njegov drugi ili treći mandat na "Čairu". Prvi put je Radnički postao vicešampion Srbije, drugi put se Lalatović zadržao manje od dvije nedelje, a sada je situacija teža nego u prethodna dva navrata...

Doskorašnji trener banjalučkog Borca preuzima ekipu nakon deset odigranih kola i samo devet osvojenih bodova, što je u ovom trenutku dovoljno tek za 13. poziciju na tabeli. Isti broj bodova, uz bolju gol-razliku, imaju Mladost iz Lučana i kragujevački Radnički, dok je Napredak iz Kruševca na 14. poziciji sa jednim bodom i jednom utakmicom manje od najvećeg kluba sa juga Srbije.

Takva situacija je ogroman teret za klub, a od Nenada Lalatovića se očekuje da po hitnom postupku sredi stvari. Do prvog meča svog novog tima ima sedam dana, a poslije druge utakmici na klupi Radničkog na programu je reprezentativna pauza koja će Nišlijama "kupiti" malo vremena. Doduše, do tada bi morali da osvoje neki bod, bilo da je riječ o gostovanju Voždovcu ili domaćem meču protiv Spartaka. Da li je igrački kadar Radničkog spreman za to?

Ekipa - Iskustvo i brzina, ali mora da se reaguje!

Svi oni koji prate trenersku karijeru Nenada Lalatovića znaju da nekadašnji defanzivac Crvene zvezde insistira na iskusnim igračima koji igraju sa mnogo discipline i energije, a djeluje da u ovom timu Radničkog ima prostora za to. Prije svega u vidu kapitena Aleksandra Pejovića i rođenog Nišlije Saše Marjanovića, kojima će biti povjereni ključevi igre na sredini terena. Iskustvom će u odbrani dominirati Nikola Aksentijević, a u ofanzivnom dijelu tima Saša Jovanović, pa se stiče utisak da ekipa ima obrise ranijih Lalatovićevih timova.

"Dopada mi se brzina ekipe, to krasi moderan fudbal. Ali nije dovoljna samo brzina u fazi napada, već je potrebna i brzina u defanzivnim reakcijama. Zadnja linija trpi veliki pritisak ako i krilni igrači i vezni igrači ne obavljaju defanzivne zadatke. Mislim da je selekcija igrača dobra, to je jedan kvalitetan tim i uz još dva igrača mogli bi da budu na nivou na kom ja to očekujem", rekao je na predstavljanju Lalatović.

Pogled na igrački kadar "Reala sa Nišave" govori nam da je novi trener Radničkog vjerovatno mislio na igrače poput Rjohei Mićibućija kojeg je i sam skautirao tokom kratkog boravka u klubu prethodnog ljeta, Stefana Cvetkovića ili Branislava Tošića sa kojim je svojevremeno sarađivao u čačanskom Borcu.

Ipak, očekuju se i pojačanja! Barem dvojica, rekao je Lalatović tokom prve konferencije u Radničkom. O tome na kojim mjestima su Lalatoviću potrebna pojačanja više priče biće u narednim danima, ali je već sada jasno da oni moraju da donesu instant kvalitet timu. U trenutnoj situaciji Radnički nema prostora da "čeka" uklapanje novajlija u tim koji je počeo takmičenje još 10. jula gostovanjem Crvenoj zvezdi.

Velike promjene tokom sezone!

Zapravo, u odnosu na tim koji je selektiran prethodnog ljeta, ovo je već drastično drugačija ekipa. Od kako je počelo takmičenje Radničkog u Superligi Srbije, klub su napustila čak osmorica prvotimaca! Golmani Marko Drobnjak i Filip Dujmović dobili su otkaze zbog veoma loše forme na početku sezone, a klub je Bojana Mlađovića i Lazara Arsića otpustio i dao im priliku da se presele u Mladost GAT nakon što su slabo počeli novu sezonu. Mladi defanzivac Luka Popović otišao je na pozajmicu u Timok iz Zaječara, a njegov kolega iz posljednje linije tima Anton Tolordava dobio je čiste papire i još nije pronašao novi klub. Takođe, klub je izašao u susret iskusnom Lazaru Jovanoviću koji se preselio u Izrael, dok je Crvena zvezda aktivirala klauzulu i za 500.000 evra kupila Stefana Mitrovića.

Odlazak dva golmana pogurao je ka prvom timu Dimitrija Stevanovića (18) koji sada ima već četiri meča u Superligi. Već je jasno da će sa Lalatovićem u klub stići i čuvar mreže Dragan Rosić, koji je tri godine bio golman Mladosti iz Lučana, a zatim tri godine u Almeriji koja ga je uglavnom slala na pozajmice (Selta B, Fuenlabrada, Albasete). Što se tiče odbrane, u hodu su stizala pojačanja poput Andrije Stojanovića koji je došao iz Kolubare ili internacionalaca iz Francuske i Kameruna. Maka Gaku i Tjeri Etongu stigli su u klub, a klub ne može da se pohvali prelaznim rokom koji i dalje traje. Radnički je inostrano pojačanje dobio i u vidu Giorgija Papunašvilija, dok je obeštećenje plaćeno samo za Ognjena Ajdara koji je došao iz Čukaričkog.

Najveće pojačanje za ekipu bio bi oporavak napadača Miljana Škrbića kojeg Lalatović izuzetno cijeni, ali se za sada ne zna kada bi golgeter mogao na teren. On je povrijeđen još od decembra 2021. godine, a novi trener ga je svojevremeno najavljivao kao igrača koji bi mogao da bude najbolji strijelac Superlige.

Nigdje nema kontinuiteta!

Lalatović je na užarenu klupu sjeo 5. septembra 2022. godine, samo 15 mjeseci nakon što je prethodni put imenovan za trenera Radničkog iz Niša. Tada se u klubu zadržao samo 12 dana, a zbog unosne ponude iz Saudijske Arabije prvi put u karijeri je napustio srpski fudbal. Usljedile su avanture u Aziji, pa borba za opstanak sa kragujevačkim Radničkim i tromjesečna epizoda u Banjaluci tokom koje je predvodio Borac. Sada je ponovo u Nišu, a ni Radnički nije mirovao u prethodnom periodu.

Lalatovića je naslijedio Aleksandar Stanković i predvodio tim na 12 mečeva, Radomir Koković je nakon samo dvije utakmice zaključio da postoje neslaganja sa upravom, a Radoslav Batak uspostavio je kakav-takav kontinuitet. Predvodio je ekipu na 29 mečeva i doveo je do pozicije koja garantuje izlazak u Evropu. Plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu izboren je u posljednjem kolu, a onda je uslijedio šokantan rastanak u Nišu. Na klupu je stigao Tomislav Sivić, a zatim i Saša Mrkić - nekadašnji defanzivac kluba kojeg će Lalatović naslijediti na klupi.

Tokom samo 15 mjeseci između dva Lalatovićeva mandata Radnički iz Niša promijenio je petoricu trenera!

Kakva su očekivanja?

"Mislim da će ovo sve biti dobro", istakao je Lalatović na konferenciji nakon povratka na mjesto uspjeha. Prethodni put je sa Radničkim osvojio drugo mjesto u regularnom dijelu Superlige, pa zatim u doigravanju uspio da sačuva prednost i razdvoji Crvenu zvezdu i Partizan. Sada to djeluje kao gotovo nemoguća misija, ali svjesni su i ljudi na Čairu da je vrh tabele daleko.

Za početak, potrebno je da Lalatović "sabere" ekipu, napravi dodatnu selekciju i vrati timu samopouzdanje. Svaki osvojen bod pred reprezentativnu pauzu biće izuzetno dragocjen Nišlijama, a nakon nje bi Radnički morao da izgleda kao potpuno novi tim. Ekipa spremna za gornji dio tabele i borbu koja bi na kraju 30 kola mogla da ih odvede u plej-of.

Sa epitetom spasioca koji ga prati u srpskom fudbalu i poštovanjem kakvo se zaslužuje samo postizanjem dobrih rezultata, Lalatoviću se neće gledati kroz prste. Svaki kiks tima biće njegov veliki problem, kao što su do prije neku nedjelju bili neuspjesi Borca. Zato će po ubrzanom postupku morati igračima da prenese svoju energiju, a da iz njih izvuče maksimum i nada se da je to dovoljno za trijumfe. I kada bude pobjeđivao, Lalatović će biti u centru pažnje, ali to je zbog "titule" najharizmatičnijeg trenera Superlige koju opet preuzima na sebe.