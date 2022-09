Vjerovao sam u preokret, bod je dobitak! Petrić žali poslije Partizanovog čuda, pa pričao o Beliću: "Digao je nogu..."

Gordan Petrić je donekle bio zadovoljan remijem Partizana 3:3 na gostovanju Slovackom.

Fudbaleri Partizana stigli su do boda na startu takmičenja u Konferencijskoj ligi pošto su u nevjerovatnom okršaju protiv Slovacka prešli put od ponora do rapsodije i na kraju ipak ostali bez trijumfa - 3:3.

Nakon meča prepunog obrta i čak šest viđenih golova, trener crno-bijelih Gordan Petrić bio je zadovoljan osvojenim bodom, ali samo donekle.

"Ne znam šta da vam kažem. Rekao sam da nas očekuje utakmica engleskog stila. To se pokazalo večeras. Rekao sam igračima da ih očekuje utakmica sa puno duela i dugih lopti, sa puno pritiska i da jedino tako možemo da primimo golove. To se desilo večeras u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu, ništa posebno im nisam pričao. Da se smire i da u datom trenutku odrade posao. I to su maestralno uradili. Žao mi je što nije bilo 3:2. Mogu da poredim ovo sa utakmicom Seltik - Partizan, 5:4 na Seltik Parku. Žao mi je, ali siguran sam da su momci iz ovog meča dosta naučili", počeo je Petrić.

Na pitanje da li je zadovoljan osvojenim bodom, trener crno-bijelih je istakao i žal zbog načina na koji su njegovi igrači primali golove.

"Ipak je to dobitak šta se sve dešavalo. Imali smo dosta pritiska i kornera u posljednjih 20 minuta, momci su to izdržali. I prvi i treći gol su bili kao neki autogol, odbijene lopte, samo mi je žao zbog momaka što nisu bili sva tri boda."

Petrić ističe da jeste vjerovao u preokret pri rezultatu 0:2, ali i da je bio svjestan koliko je težak zadatak vratiti se u meč.

"Vjerovao sam potajno, ali iz mog nekog iskustva, teško je vratiti se poslije 2:0 na poluvremenu i sa igračem manje. Ali momci su pokazali karakter. Sve što se dešavalo posljednjih mjeseci, to je izbrisano. Siguran sam da će biti iz meča u meč sve bolji. Drugo poluvrijeme je taj putokaz kojim treba da idemo. Teško je kad ste sa igračem manje, možda se neko smijao kad sam rekao da je engleski stil, rekao sam da je to Čempionšip stil igre, ne Premijer liga."

Trener Partizana bio je upitan i da prokomentariše direktan crveni karton koji je dosuđen Kristijanu Beliću već u 22. minutu meča.

"Belić je podigao nogu i sudija u prvom trenutku nije reagovao, ali kad je vidio rasjekotinu kod igrača, dao mu je crveni karton. On je malo podigao nogu koliko sam vidio s klupe i to se sada svira kao crveni karton. Ako on može da izbaci toliku agresivnost, mogao bi da bude još korisniji za neke stvari. Ali to je njegov stil i treba to poštovati. Nemam nijednu kritiku za njega, ali treba malo da ga uputimo kad neke stvari da uradi. Treba malo da 'povuče ručnu'. Vidio sam da je podigao nogu, da li je to za crveni, to je za neke sudije da razmatraju. Sudija u prvom trenutku nije htio da da crveni karton, ali jeste poslije kad je video rasjekotinu", poručio je Gordan Petrić.

