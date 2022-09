Hoću ovo da kažem, da ne bude nesporazuma! Petrić o Fejsi i kapitenskoj traci - Nije je odbio, i ja bih uradio isto!

Partizanov trener je pred evropsko gostovanje i lično razjasnio situaciju oko toga što je Ljubomir Fejsa prepustio saigraču kapitensku traku protiv Kolubare.

Partizanova ekspedicija došla je u Češku na utakmicu protiv ekipe Slovacko, na otvaranju grupne faze Konferencijske lige u četvrtak od 18.45. Meč će biti odigran u Uherskim Hradištima, gdje će biti odigran susret dva tima u glavnoj fazi takmičenja. Konferenciju za novinare pred taj meč, Petrić je iskoristio da objasni situaciju sa Ljubomirom Fejsom, koji je na prošloj utakmici prepustio mlađem saigraču Marku Živkoviću kapitensku traku. Trener je potvrdio riječi trofejnog veziste da on traku nije "odbio", već da ju je svjesno dao tu čast saigraču kome će to značiti za dalju karijeru.

"Dodao bih nešto... Pošto se povela priča o utakmici Kolubare, kad je Fejsa navodno 'odbio traku'. On nije odbio, ja bih isto postupio kao što je postupio Ljuba, da mladi igrač bude kapiten i osjeti to. Te priče da je on odbacio traku nisu tačne. Ljuba je generalno suvo zlato u svlačionici za igrače, pogotovo za mlađe, da nauče i osjete šta je profesionalizam. Ponavljam, i ja bih vjerovatno tako postupio i dao traku mlađem igraču. Htio sam to da kažem, da ne bude nesporazuma", rekao je Petrić.

Upitan za utakmicu protiv češkog tima, on je rekao da očekuje rivala koji igra fudbal sličan timovima u engleskom Čempionšipu.

"Kao što sam rekao, dolaze nam jače utakmice. Prva je bila protiv Zvezde, sada dolaze utakmice u Evropi. Sutra nas očekuje jači meč nego protiv Kolubare, ekipa mi liči malo na engleski Čempionšip, direktni su, ima dugih lopti, duela. Nadam se da su moji igrači spremni, svjesni svega toga i da će odgovori na pravi način. Ako me pitate ko je favorit, mi smo na papiru favoriti. Vrlo je bitno da odgovorimo na način njihove igre. Nadam se da će sve biti u redu", rekao je trener crno-bijelih Gordan Petrić.

Šef struke srpskog tima rekao je da ne vidi Partizan u ovom trenutku kao favorita za plasman u sljedeću rundu iz grupe. Tu ulogu prepustio je Kelnu i Nici.

"Mi smo nosioci grupe, ali imamo dvije izuzetno teške utakmice, protiv Kelna i Nice. Ako pogledate, vjerovatno su i Keln i Nica bolji protivnici od nas, ali to ništa ne znači. Koncentrisaćemo se na te utakmice i nadam se na kraju da ćemo i na proljeće igrati Evropu. Ali ako pogledate, ta dva tima mogu da budu favoriti u našoj grupi."

Kvinsi Menig neće moći da igra na terenu Slovackog, ali se Petrić nada da će biti u stanju da zaigra u Evropi naredne nedjelje.

"Menig je osjetio bol u zadnjoj loži poslije Kolubare, teren je bio malo mekan. Nadam se da će da bude spreman za sljedeću utakmicu protiv Nice. Ko će ga zamijeniti? Vidjećemo na osnovu današnjeg treninga. Igrali smo opet u ritmu četvrtak-nedjelja, pa da vidimo ko je sto posto spreman. Ko jeste – taj će igrati. Ima dosta igrača koji mogu da završe posao. Kinsi će se vratiti u ponedjeljak normalnom trenažnom procesu."