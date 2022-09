Hrvati hvale Mitrovića - srpski Hulk dominira u Premijer ligi! Fulam je mali za njega!

Hrvatski portal "Indeks" oduševljen je igrama Aleksandra Mitrovića u Fulamu.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović oduševio je hrvatske medije. Tamošnji portal "Indeks" iznio je niz pohvala na njegov račun, nazvao ga je "srpskim Hulkom koji dominira u Premijer ligi u sijenci Erlinga Halanda." Partije korpulentnog srpskog napadača iz Smedereva nisu ostavile ni Hrvate ravnodušnim, pa su tako napravili zanimljivu analizu. "Da njega nema, Fulam bi bio na dnu tabele, ovako su u zlatnoj sredini", navodi se u tekstu.

Činjenica da je Mitar sa ekipom imao težak raspored i da je igrao sa timovima poput Liverpula, Totenhema, Arsenala i Brajtona i da je dao šest golova, četiri manje od Halanda koji ipak igra u dominantnom timu kao što je Siti, pokazuje najbolje kako Srbin igra u najjačoj ligi Engleske. "Baš kao Hulk, tako i Mitrović igra sa ljutnjom, doduše on ne pretvara zgrade u pepeo, već razbacuje protivnike i postiže golove", navodi hrvatski portal.

Podsjećaju da je Mitrovićev prvi gol bio baš protiv Hrvatske prije skoro deveg godina. Tada je postigao prvi pogodak za nacionalni tim, a protiv Portugala je dao sada već čuveni pogodak koji je odveo "orlove" na Svjetsko prvenstvo u Katar koje je na programu ove godine. Zbog toga njegovi golovi imaju i dodatni značaj, jer svakako raduju Dragana Stojkovića Piksija i srpske navijače pred planetarno takmičenje.

"Kada se pogleda Mitrović prvo što upada u oči je njegova korpulentnost, sa leđima na kojima bi poput Atlasa mogao da nosi nebeski svod, može da drži pod kontrolom defanzivce svjetske klase poptu Liverpulovog Virdžila van Dajka. Nije samo jak i skočan, već pokazuje i sjajnu tehniku, tako da ne daje golove samo iz neposredne blizine. Do sada niko nije vjerovao da može da se pokaže na velikoj pozornici. Pratio ga je crv sumnje, jer nije uspio da se nametne u Njukaslu, što zbog stila igre, što zbog odnosa sa trenerom Rafom Benitezom. Ostao je u Engleskoj, preselio se u manji londonski klub i tamo je postao legenda. Sumnjali su mnogi u njegove mogućnosti u Premijer ligi, jer nije isto igrati u Čempionšipu i sa najboljima, ali je on ove sezone otklonio sve sumnje", piše "Indeks".

Za njega se sada posebno pripremaju i najjači engleski timovi, skautiraju ga, pokušavaju da ga zaustave na sve načine. Osjetili su to mnogi, nedavno je to video Brajton, a trener Fulama Marko Silva nije krio oduševljenje srpskim igračem poslije tog duela. "Nevjerovatan je, način na koji postiže golove, taj osjećaj koji ima u kaznenom prostoru je fenomenalan. Ako mu date loptu, on će naći način da postigne gol. Ono što me dodatno impresioniralo jeste to što ga ima svuda na terenu, ponekad čak i predaleko od gola, jer je tu da pomogne cijelom timu", rekao je Silva.

Doprinos koji ima u dresu Fulama i ono što radi u Premijer ligi sada svi mogu da vide. Na listi strijelaca je odmah iza Halanda koji ima znatno lakši zadatak u Sitiju kada mu šanse namještaju Kevin de Brujne, Bernardo Silva i ostali igrači svjetske klase, dok Aleksandar mora znatno više da radi da bi došao u poziciju da matira golmane. "Nismo do sada vidjeli defanzivca koji može da se rve sa njim i koji može da mu parira. Pokazao je zavidnu tehniku sa pojedinim štoperima, dok ove druge može da nadskoči ili da nadjača. Jedna istina je jednostavna, on je prerastao Fulam. Spada među elitne evropske napadače. Uvjerili su se to i najbolji klubovi u Premijer ligi, a uskoro bi u to mogli da se uvjere i njegovi poslodavci, jer bi bio pojačanje skoro za svaku ekipu. Osim možda za onu koja ima Halanda ili Kejna, ali takve ekipe su izuzetak, ne pravilo", zaključuje se u tekstu.