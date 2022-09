"Sve sem pobjede je katastrofa" - trener Partizana ne želi povratak na staro: Petrić otkrio savjet Aleksa Fergusona!

Trener Partizana Gordan Petrić najavio je meč protiv Mladosti iz Lučana.

Fudbaleri Partizana igraju u nedjelju važan meč u Superligi, a protivnik u Humskoj biće ekipa Mladosti iz Lučana. Ovaj susret dolazi samo tri dana nakon teškog gostovanja u Češkoj, kada su crno-bijeli na gostovanju Slovackom uspjeli da stignu do remija (3:3) iako su veći dio meča igrali sa trojicom fudbalera.

Upravo meč u grupnoj fazi Konferencijske lige poslužio treneru Gordanu Petriću da napravi uvod pred prvenstveni susret koji čeka njegovu ekipu. On je napomenuo da timu ne treba da bude teško da se iz jednog takmičenja prebaci u drugo, ali da zbog dana pauze koji je ekipa dobila još ne zna u kakvom su stanju njegovi fudbaleri nakon napornog susreta u Evropi.

"Sutra igramo utakmicu poslije evropske i kažu da može da bude teže u takvim situacijama, ali ja to ne gledam tako. Imali smo tešku utakmicu protiv Zvezde pa smo protiv Kolubare pružili najbolju partiju. Vidjećemo se danas na treningu prvi put poslije evropske utakmice jer smo imali dan pauze. Mladost je nezgodna ekipa koja zna da se takmiči, ali ne gledamo njih, već nam je fokus na našoj igri. Od 11 utakmica do pauze imamo osam kod kuće i tri na strani i potrebno je to da iskoristimo da skupimo maksimalan broj bodova. Favoriti smo protiv Mladosti i sve osim pobjede bi bilo katastrofa jer bismo se vratili na staro", rekao je trener crno-bijelih.

Kadrovska situacija nije sjajna, ali trener misli da će moći da računa na Bibarsa Natha. Za razliku od njega, Kvinsi Menig je van stroja i on neće igrati protiv Mladosti. Neko drugi će dobiti minute na terenu umjesto brzonogog fudbalera iz Holandije, a Petrić je o tome već pričao sa fudbalerima.

"Menig je dobro, sluša muziku na terapijama. U ponedjeljak će vjerovatno da počne da trenira. Raspoložen je. Natho poslije utakmice nije prijavio da je povrijeđen. Normalno je u trenažnom procesu i vidjećemo da li će sutra igrati ili odmarati. Moram da vidim kakvo je stanje u ekipi prije nego što odlučim ko će igrati. Moguće je očekivati i isti sastav koji je igrao u četvrtak. Rekao sam igračima da nerealno je i nemoguće da svi dobiju istu minutažu. Zna se ko je kostur tima, ali nekad, u pojedinim situacijama pravite rotacije. Možda lutamo ili smo pogriješili, ali smo osvojili bod", kaže Gordan Petrić.

Što se tiče predstojećeg meča, Petrić je istakao da ne želi da napravi grešku u startnoj postavi i zatim citirao jedan svoj razgovor sa legendarnim Aleksom Fergusonom, od kojeg je čuo veoma bitnu stvar. Svojevremeno je Škot imao zanimljivu taktiku u Engleskoj, a jedan detalj otkrio je i Petriću.

"Ne bih volio da pogriješim u izboru igrača. Volio bih da napravim balans. Stalno potenciram balans, ali ne zato što sam pametan nego jer sam to čuo od Fergusona. Pitao sam ga zašto O'Šej igra desnog beka kad je centarhalf. On mi je u tom trenutku rekao balans. Kakav balans? Igrao sam 500 utakmica nikada nisam čuo za balans... Kada sam ga pitao zašto balans objasnio mi je da u Premijer ligi kada nemate šest visokih igrača vi ste u problemu da branite korner. On mu je igrao, a u Evropi su mu igrala braća blizanci iz Brazila. Potrebno je da imam različite igrače. Ako imam tri slična igrača poput Traorea, Fejse i Belića, volio bih da ima i neka razlika da lakše dođem do gola i vratim se. Da li će to donijeti Gojko? Vidjećemo. Volio bih da imam različitost u igračima", otkrio je trener Partizana.