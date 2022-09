Partizan ima Gatuza, ali mu Petrić jedno zamjera! Trener crno-bijelih otkrio - Pričam mu kao roditelj, pedagog i trener!

Mladi fudbaler Partizana donio je mnogo agresivnosti dolaskom u klub, ali taj segment igre mora bolje da kontroliše.

Izvor: MN PRESS

Partizan se okreće obavezama u Superligi, nakon spektakularnog meča koji je odigrao u Konferencijskoj ligi. Utakmia prvog kola grupne faze na gostovanju Slovackom donijela je spektakl - dva brza gola, crveni karton za Kristijana Belića (21), preokret sa igračem manje za 17 minuta i zatim podjelu bodova u Češkoj! Tada su crno-bijeli veći dio susreta igrali bez mladog veznog fudbalera, a Gordan Petrić pričao je o njemu na konferenciji pred Mladost.

Ljetno pojačanje Partizana pokazala je nevjerovatnu dozu agresivnosti nakon dolaska u klub, a to nekada umije da bude i previše... Trener crno-bijelih uporedio je bivšeg igrača Čukaričkog sa Đenarom Gatuzom, a medijima je otkrio i da je sa Belićem obavio dva razgovora!

"Pričao sam sa Belićem na poluvremenu i na kraju. Belić je na kraju utakmice otišao kod sudije, nisam to ni vidio, rekao je da mu je to bio prvi start. Razgovarali smo u povratku, govorio sam mu kao roditelj, pedagog i trener. Nekada mora da smanji agresivnost, ali ako to izgubi on neće biti isti igrač. Pomenuo sam mu Đenara 'Rina' Gatuza, on je isto bio igrač koji je svaku drugu utakmicu dobijao crveni ili žuti karton, ali je vremenom stekao osjećaj. Ne treba da izbaci agresivnost već da je kontroliše. Protiv Zvezde je bio super, kao i protiv Kolubare. Ako sve bude kako treba, biće starter protiv mladosti", otkrio je trener Partizana.

Fudbaler koji je ponikao u OFK Beogradu, a zatim nosio dres Vest Hema i Olimpijakosa, potreban je Partizanu. On je ljetos stigao kao pojačanje na mjestu centralnog veznog i brzo se vidjelo da bi kod novog trenera crno-bijelih mogao da ima veoma značajnu ulogu. Uklapa se u Petrićev stil igre, ali i u pravilo o bonus fudbalerima, pa treba očekivati da tokom sezone mladi vezni fudbaler ima zavidnu minutažu.

Belić je do sada odigrao devet mečeva u Partizanu, pet u domaćem prvenstvu i četiri u Evropi. Takođe, upisao je i jednu asistenciju, u pobjedi nad Kolubarom.