Šok za Zvezdu u Novom Pazaru - šampion je već primio gol: Ovako su Pazarci kaznili crveno-bijele! (VIDEO)

Crvena zvezda nije dobro počela meč protiv Novog Pazara, pošto je već poslije šest minuta imala rezultatski zaostatak.

Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Kakav šok za Crvenu zvezdu u Novom Pazaru! U okršaju šampiona Srbije i aktuelnog lidera domaćeg prvenstva, Novi Pazar je već u šestom minutu uspeo da stigne do pogotka i povede 1:0 protiv crveno-belih!

Nije dugo trebalo zahuktalim Pazarcima da još jednom iznenade čitavu fudbalsku javnost u Srbiji, kada je Stefan Lončar poslije kornera zatresao mrežu Milana Borjana!

Ekipi Miloša Milojevića baš ne ide u posljednje vrijeme. Nisu uspjeli da upišu pobjede ni protiv Partizana ni protiv TSC-a, a izgubili su i u Ligi Evrope od Monaka. A sada ih je u ranoj fazi susreta šokirao Lončar.

Bio je to korner sa lijeve strane za Pazarce, niko nije uspeo da zahvati loptu koja je pala na ivicu šesnaesterca, a tamo je Lončar stigao do lopte i iz prve odlično šutirao, za veliko slavlje domaćeg tima. Evo kako je to izgledalo:

Novi Pazar - Zvezda 1:0 Izvor: YouTube/Arena sport TV

Inače, Novi Pazar je prije ovog okršaja bio prvoplasirani tim Superlige, pošto su poslije tri startna poraza uspjeli da stignu do sedam pobeda zaredom i tako sa 21 bodom stignu na čelo ispred crveno-bijelih.