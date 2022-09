Tužilaštvo reagovalo nakon izjave o namještanju u Srbiji: Binić pozvan na saslušanje!

Dragiša Binić pozvan je u Više javno tužilaštvo zbog izjava koje je dao o namještanju fudbalskih utakmica.

Izvor: MN PRESS

Čuveni srpski fudbaler Dragiša Binić otkrio je priču koja je uzburkala srpsku javnost. Objasnio je da je jedan meč između dva superligaša bio namješten. U pitanju je duel između Spartaka i Radničkog iz Niša iz sezone 2017/18 zbog kog je sudija Srđan Obradović osuđen. Sada je stigla reakcija iz Višeg javnog tužilaštva.

"Binić je pozvan da u svojstvu građanina postupajućem zamjeniku javnog tužioca da sva neophodna obavještenja i informacije u vezi sa svojim saznanjima o namještanju mečeva. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije uputilo mu je poziv za informativni razgovor sljedeće nedjelje", piše portal "Telegraf". Od njega se očekuje da sa njima podijeli sve informacije koje je iznio u podkastu "Sport light".

On je tamo otkrio neke detalje koji nisu bili poznati javnosti. "To sam vidio, meč u Subotici između Spartaka i Radničkog. Cijelu noć sam proveo na telefonu, objašnjavao da ne može tako, dobio sam dopis, tačan rezultat, sve. Rekao sam im da će nam suspendovati ligu, da će nas uništiti, da to ne rade. Išao sam u svlačionicu oba tima, kod sudije. Znate koliko ih je interesovalo? Oni to tako tjeraju. Da ne pričam koliko prijava sam dobio i na svaku reagovao, nisam uspio. Dok nisam vidio da su svi u kombinaciji, to je toliko maha uhvatilo", ispričao je Binić koji je imao funkciju komesara za regularnost i bio je pod velikim pritiskom.

Glavni arbitar Obradović je osuđen, na tom meču je dosuđen jedan od najsmiješnijih penala ikada, a sudija je osuđen na 15 mjeseci zatvora, ali je u martu ove godine oslobođen optužbi. Izgleda da se sprema nova bura u srpskom fudbalu...

