Nije lako kad iz Reala dođeš u Fiorentinu: Jović objasnio zašto još ne daje golove - "Ljudi, nisam igrao 3 godine..."

Luka Jović je od ovog ljeta novi napadač Fiorentine i u Firenci su velika očekivanja od njegovih partija.

Luka Jović je ljetos stigao u Fiorentinu iz Real Madrida u neočekivanom transferu, po kojem su se prvaci Evrope odrekli Srbina bez da su išta zaradili njegovom prodajom. Početak sezone nije bio jednostavan za Srbina, pošto je u Italiji na devet mečeva postigao tek jedan gol, pa je i trener imao kritike na njegov račun.

Srpski napadač je za italijanske medije pričao o tome šta očekuje od sebe u narednom periodu, ali i Svjetskom prvenstvu, na kojem bi u Kataru mogao da nastupi po drugi put, imajući u vidu i njegovo učešće 2018. godine.

"Svjetsko prvenstvo se bliži i normalno je da sve više mislim o tome. Svima nam je Mundijal na umu i želimo da budemo u avionu za Katar, da bude što je spremniji moguće. Bio sam u Rusiji 2018. i shvatio sam da je to iskustvo koje nikada ne možeš da imaš u klubu, to je nešto sasvim drugačije", rekao je Jović, a prenosi "Di Marcio".

Kako kaže napadač iz Bijeljine, u Fiorentini ove sezone stvari neće biti tako jednostavne i toga je svjestan.

"Očekivanja su uvijek velika kada igrač iz Real Madrida stiže u Fiorentinu. Normalno je da navijači očekuju da napravim razliku od prvog trenutka, ali nisam igrao tri godine i zato bi moglo da mi bude potrebno vrijeme da se vratim na najbolji nivo. Očekivao sam komplikovanu sezonu i već poslije nekoliko utakmica mi je jasno da će to biti slučaj. Biće mi potrebno vrijeme da se vratim u formu, ovdje sam da radim i da se prilagodim što je brže moguće."

Na kraju je prokomentarisao i koliko golova bi mogao da postigne u dresu "ljubičastih".

"Kada su me pitali koliko golova bih voleo da postignem, rekao sam da bih sigurno volio da dam 30 golova. Ali nisam rekao da je to moj cilj. Biće mnogo mečeva do kraja sezone i možda stignem do tog broja", rekao je Luka Jović.