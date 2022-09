Očekujem bolju Zvezdu nego protiv Monaka: Milojević od crveno-bijelih traži više u Turskoj!

Poruka trenera Crvene zvezde pred gostovanje Trabzonu u Ligi Evrope.

Izvor: YouTube/ZvezdaTV

Crvena zvezda doputovala je u srijedu u Tursku, gdje će u četvrtak uveče od 18.45 igrati protiv Trabzona u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. Uoči utakmice, trener srpskog tima Miloš Milojević rekao je da je tamošnje prvenstvo praćeno u Srbiji i da zna kakvi igrači očekuju njegovu ekipu.

"Imamo punu informaciju o Trabzonu, pratili smo ih dobro, turska liga se dosta prati u Srbiji. Znamo da je to tim sastavljen od jakih pojedinaca, ne volim da izdvajam pojedine igrače, ali imaju kvalitet u (ofanzivnom vezisti, Abdulkadiru) Omuru, (takođe ofanzivcu, Anastasiosu) Bakasetasu, (centarforu, Maksiju) Gomezu, tu je i (krilni napadač) Trezege... To su igrači na visokom nivou, sa velikim kvalitetom i ne mislim da treba da se fokusiramo na jednog igrača, već da zaustavimo njihove kvalitete u igri".

Prethodnih nedelja Mirko Ivanić bio je povrijeđen, a on je uz Aleksandra Kataija najvažniji ofanzivni igrač Crvene zvezde. Da li će biti spreman za četvrtak? "Zdravstveno stanje u ekipi je jako dobro, svi igrači se osjećaju dobro i rade sa timom. Mirko Ivanić takođe. Za nas u stručnom štabu je da li i koliko Mirko može da odgovori na ovom nivou, mislim da može, samo je pitanje to vremenske perspektive, da li je to cijela utakmica, poluvrijeme ili 20 minuta. Moramo da kalkulišemo sa tim rizikom i da vidimo kako se osjeća", rekao je Milojević.

Crvena zvezda je u prvom kolu izgubila u meču protiv Monaka na "Marakani" 0:1. Kakve crveno-bijele bi trebalo očekivati na gostovanju u Turskoj? "Očekujem bolju predstavu nego protiv Monaka, kako bismo digli nivo igre i rezultata. Poštujemo Trabzon, kvalitetni su i imaju dobre pojedince. Vjerujemo u ono što mi radimo i u ovu grupu igrača i vjerujem da možemo bolje. Dolazimo poslije dobrog rezultata u Superligi na teškom gostovanju, to je pozitivan zamah. Ako pružimo igru za nijansu bolje nego protiv Monaka u zadnjoj trećini, mislim da možemo do pozitivnog rezultata", rekao je Milojević.

Zvezidn trener rekao je da su njegov tim i Trabzon ekipe potpuno drugačijeg profila. "Trabzon se opredjeljuje za posjed, igraju manje direktno od Monaka. Biće to igra posjeda, gdje je veoma bitno da im to oduzmemo i da probamo da im ugrozimo zadnju liniju, da im idemo iza leđa i da probamo da iskoristimo naše brze igrače u napadu. Ne mislim da će biti ista utakmica kao sa Monakom, ali biće zahtjevna što se tiče intenziteta, kvaliteta i odnosa prema igri. Međutim, riječ je o totalno dvije profilno drugačije ekipe. Monako je fizički moćna ekipa, jedna od boljih u Francuskoj, dok je Trabzon više sastavljen od previše iskusnih i kvalitetnih igrača".

