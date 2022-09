"Poziv u reprezentaciju je ostvarenje sna": Rastao u dijaspori, zvala ga Kanada, ali sve je odbio zbog Srbije!

Stefan Mitrović je istakao da je presrećan i ponosan što će biti dio reprezentacije Srbije na predstojećem okupljanju nacionalnog tima.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije se u ponedeljak okuplja po poslednji put pre nego što se u novembru zaputi na Svetsko prvenstvo u Katar. Selektor Dragan Stojković Piksi objavio je spisak igrača na koje računa tokom septembarskih mečeva, kojim će Srbija okončati učešće u Ligi nacija.

Na spisku se nalaze i dva debitanta - Srđan Babić, član "zlatnih orlića" sa Novog Zelanda 2015. godine, ali i Stefan Mitrović, mladi krilni fudbaler Crvene zvezde koji je i pored brojnih poziva iz selekcije Kanade, prihvatio poziv Srbije.

Mitrović je rođen u Kruševcu, ali je odrastao u Kanadi, pa je tamošnja selekcija poslednjih godina pokušavala da ga nagovori da se odluči da zaigra za njihov seniorski tim. Ipak, stigao je poziv selektora Piksija, Mitrovićevog idola iako je rođen po završetku Stojkovićeve reprezentativne karijere.

"Presrećan sam, jer je poziv u reprezentaciju Srbije ostvarenje dječačkog sna. Ovo je za mene jedan od najljepših dana u životu, uz onaj kada sam potpisao za Crvenu zvezdu. Hvala i upravi kluba koja mi je posvetila puno vremena razgovarajući sa mnom i savjetovala me da prihvatim poziv Srbije, iako sam imao i opciju da igram za Kanadu", počeo je Mitrović za sajt kluba Crvene zvezde.

"Izuzetno sam ponosan što sam na spisku, kao i što je tu Eraković, saigrač iz kluba, prijatelj i neko ko me je dočekao i u mladoj reprezentaciji, i u Zvezdi, a sada će to učiniti u A timu. Nemam strah, mislim da su to uvidjeli i navijači Crvene zvezde, s obzirom na to da sam se brzo adaptirao u ekipu i vjerujem da će takav slučaj biti i sa reprezentacijom. Daću sve od sebe da se izborim za debi, a za mene je ovo veliki podstrek i motiv da nastavim dalje da radim i da se dokazujem", poručio je Stefan Mitrović.

"Orlovi" se okupljaju u ponedeljak u Staroj Pazovi, a Srbiju očekuje utakmica protiv Švedske u subotu 24. septembra u Beogradu, dok će tri dana kasnije gostovati Norveškoj.