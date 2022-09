Dodik na svečanoj akademiji Fudbalskog saveza RS: Izgradićemo Nacionalni stadion!

Srpski član Predsjedništva BiH na svečanoj akademiji povodom 30 godina postojanja Fudbalskog saveza RS najavio je izgradnju Nacionalnog stadiona u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, na svečanoj akademiji "Fudbal je život", koja je organizovana povodom 30 godina postojanja Fudbalskog saveza Republike Srpske, još jednom najavio izgradnju Nacionalnog stadiona u Banjaluci.

"Gradićemo Nacionalni stadion u budućnosti ovdje u Banjaluci. Mi iz vlasti smo to već najavili, ali nama treba saradnja sa drugim nivoima vlasti i adekvatna lokacija. Republika Srpka je spremna to da učini. Da se ne brinemo gdje da igra Borac ili neko drugi ako ode u neki viši rang odnosno viši stepen takmičenja u Evropi, onda ne bi mogao igrati u Banjaluci, a to nema smisla", rekao je Dodik.

Inače na svečanoj akademiji su pristusvovale mnoge ličnosti iz svijeta sporta, ali i ostalih sfera života.