Tadić tukao dvojicu razbojnika - "Sačuvao bih ponos i da su imali pištolj": Svi detalji napada na kapitena Srbije!

Srpski fudbaler do detalja opisao sve što se dešavalo ispred njegove kuće u avgustu, kada su ga napali razbojnici.

Kapiten srpske reprezentacije Dušan Tadić imao je veoma neprijatno iskustvo sredinom avgusta, kada su dvojica maskiranih napadača pokušali da ga opljačkaju. Željeli su mu da uzmu novčanik i sat, ali je prvotimac Ajaksa prvo pružio otpor njima dvojici, a zatim pojbegao sa mjesta na kojem su ga napali.

Srpski fudbaler je u razgovoru za holandski "Telegraf" otkrio detalje ovog incidenta, pričajući o tome kako se on ponašao nakon što su ga dvojica napadača stigli ispred kuće. Iako je prvo želio da izbegne tuču, Tadić je morao da pruži otpor razbojnicima.

"Bio sam na večeri sa prijateljem, a oni su ispod mog automobila postavili uređaj za praćenje. Kada sam stigao kući, dvojica razbojnika su me napali. Bio sam u odijelu i cipelama, ali sam bio brži od njih. Trčao sam 400 metara i nisu mogli da me stignu, ali su imali skuter. Uspjeli su da me stignu i izbila je tuča. Kretao sam se lijevo i desno kako bih izbjegavao konflikt, a uspio sam i da zadam nekoliko udaraca vođi bande. Drugi me je uhvatio s leđa za vrat, ali sam ga udario laktom. Uspio sam ponovo da pobjegnem i tada sam ih izgubio iz vidokruga", ispričao je Tadić.

Nekoliko udaraca koje je zadao došli su kao posljedica toga što je Dušan Tadić želio da sačuva ponos. On je govorio koliko mu je odrastanje u Srbiji bilo bitno za ovakav vid otpora, a tvrdi da zbog adrenalina ne bi odstupio ni da su imali vatreno oružje.

"Tek kasnije shvatite da su stvari mogle da budu drugačije. U tom trenutku ste puni adrenalina i počinjete da se borite. Čak i da sam vidio da nosi tri pištolja, ne bih dozvolio da izgubim ponos. Odrastao sam u Srbiji i često sam bio dio tuča. Osjećao sam se snažno", rekao je kapiten srpskog tima prije nego što je potvrdio nekoliko informacija koje su se znale od ranije.

Dvojica maskiranih napadača posjetili su njegovu kuću nekoliko dana ranije, u uniformama dostavljača hrane. On tada nije bio tu, a njegova supruga nije htjela da otvori vrata. Supruga srpskog fudbalera bila je preplašena i danima nakon incidenta, dok Tadić djeci nije govorio ništa o tom napadu.

On je u sukobu sa napadačima povrijedio prst i upravo je zbog toga imao zavoj na jednoj od narednih utakmica Ajaksa.

