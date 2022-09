Partizan sa pola snage "preorao" Surdulicu: Crno-bijeli u seriji pobjeda otišli na pauzu!

U nimalo lijepom meču za gledanje, Partizan je rutinski upisao preko potreban trijumf protiv Radnika

Izvor: MN PRESS

Odličan je Partizan bio protiv Kolubare i Mladosti iz Lučana i postigao 11 golova za 180 minuta fudbala, dobro su se pokazali i protiv daleko bogatijeg i snažnijeg tima Nice u Konferencijskoj ligi (1:1), ali nešto "ružnija pobjeda" u Surdulici teško da će ikome smetati.

Ekipa Gordana Petrića savladala je Radnik na nezgodnom gostovanju 2:0, u meču koji nije obilovao ni lijepim potezima, ni brojnim šansama. Ali donio je ono što je crno-bijelima pred dvonedjeljnu pauzu bilo potrebno - mir u timu i treći ligaški trijumf u nizu.

Partizan je poveo protiv Radnika u 10. minutu i to tek nakon što je sudija Lazar Lukić morao da pregleda VAR snimak. Isprva nije vidio faul nad Kvinsijem Menigom, ali je to potom ispravio. Bibars Natho je iz penala ponovo bio precizan, pa su gosti brzo stigli do prednosti.

Zbog nje nijednog trenutka nisu ulazili u nervozu. Možda nisu igrali lepršavo, ali igrači Partizana nijednog trenutka nisu dozvolili Radniku da ih ugrozi. Jednostavno, vidjelo se po nastupu domaćih da su posljednjeplasirani tim, bez ijedne pobjede u novoj sezoni.

Kontrolisali su dešavanja sve do 55. minuta, kada je Kvinsi Menig sjajno završio napad Partizana. Snažno je šutirao u bliži ugao gola Ranđelovića, na dodavanje Fusenija Dijabatea, i praktično tog trenutka je sve bilo jasno. U preostalih 35 minuta fudbala nijednog trenutka se nikome od navijača nije značajnije ubrzao puls, bilo da se radilo o šansama jednog ili drugog tima.

Petrićeva ekipa je rutinski stigla do treće pobjede u nizu u Superligi i sada će imati dvije nedjelje pauze do nastavka takmičenja. Predah stiže u pravi čas, da se ekipa dodatno pregrupiše i nastavi da se polako, ali sigurno podiže na tabeli domaćeg prvenstva.

