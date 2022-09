Srbija "ukrala" reprezentativca Njemačke! Piksi potvrdio - igraće za "orlove", nije bilo dileme!

Dragan Stojković Piksi potvrdio je da će Lazar Samardžić ubuduće igrati za Srbiju.

Izvor: Profimedia/MN Press

Dragan Stojković je za prestojeće obaveze reprezentacije Srbije u Ligi nacija protiv Švedske i Norveške pozvao dvojicu debitanata, a na današnjoj konferenciji za medije otkrio je da je trebalo da budu i trojica. Osim poziva Srđanu Babiću i Stefanu Mitroviću, Piksi je razgovarao i sa mladim reprezentativcem Njemačke Lazarom Samardžićem iz Udinezea, a na kraju je dogovoreno da igra za "orlove", međutim ne odmah.

Piksi je potvrdio da je Samardžić, koji igra odlično u Seriji A ove sezone, odlučio da promijeni sportsko državljanstvo i ubuduće nastupa za Srbiju, iako je bilo najava da će izabrati seniorsku reprezentaciju Njemačke.

"Bio sam u Milanu da bih gledao Samardžića, a ne Krunića. Imali smo jedan telefonski razgovor početkom septembra gdje sam mu objasnio koje su mi namjere i želje, primijetio sam da nije bilo dileme da li će igrati za Njemačku ili Srbiju naravno da je opredijeljen da igra za Srbiju. Dogovor je da u sljedećem ciklusu, a to je mart - ako nastavi da igra dobro - to je da debituje za Srbiju i bude na spisku. To je nešto sa naše strane što je trebalo da uradimo i na njima je da odaberu stranu. Tu nema nikakve dileme oko njega", rekao je Dragan Stojković.

Selektor reprezentacije Srbije prokomentarisao je i kvalitete "desetke" mlade reprezentacije Njemačke i Udinezea, dodavši da ne smije da se nastavi praksa da "gubimo" igrače srpskog porijekla koji su birali druge državne timove.

"Lazar posjeduje potencijal. On posjeduje te kvalitete, ima izvanrednu lijevu nogu i pregled igre. Primijetio sam, ne samo u ovoj posljednjoj utakmici, već i duži period, da zaslužuje pažnju. On voli da ima posjed lopte, ofanzivan je igrač. On je tek na početku karijere. Posjeduje talenat. Nema tu neke velike filozofije i ne treba praviti neke naslove i šta ja znam. Važno je da su opredijeljeni da igraju za Srbiju i treba misliti na budućnost. Pokazivalo se da smo u prošlosti ostajali bez nekih igrača. Vjerovatno smo bili nemarni, da ne pominjem imena. Ali to je sve život. Ne želim da pravim neke greške u startu, a da imamo sve na dlanu. Na meni je da uputim poziv, da u nekoj procjeni pokažem da nam je stalo. A na njima je da odluče."

Podsjetimo, Lazar Samardžić igra na poziciji ofanzivnog veznog, a ponikao je u mlađim kategorijama Herte gdje je bio kapiten. Potom je prešao u Lajpcig gdje se nije snašao, da bi od prethodnog ljeta postao član Udinezea. Ove sezone počeo je sve redovnije da igra i na sedam mečeva postigao je dva gola.

Prethodnih dana je izazvao veliku pažnju porukom da se "više oseća kao Nijemac nego kao Srbin", ali vidjećemo da li su italijanski mediji na pravi način prenijeli njegove riječi.

(MONDO)