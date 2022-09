To Batistuta kaže o meni? Mora da ste ga napili! Piksi nasmijao novinare - "Ja se i ne sjećam kako sam igrao"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković bio je raspoložen uoči mečeva sa Norveškom i Švedskom.

Legendarni argentinski napadač Gabrijel Batistuta nedavno je bio gost Beograda, a u razgovoru sa novinarima posebno pohvalno govorio je o selektoru Srbije Draganu Stojkoviću. Dobro se sjeća Piksija iz igračkih dana, pa ga je uporedio sa Maradonom i Krojfom, a kada su selektoru prepričane ovako lijepe reči - i njemu se "nasmiješio brk".

"Mora da ste ga napili... Bilo je preko dana? Pa da je uveče, pa i da posumnjam, ali ako je rekao preko dana... To je igrač o kome ne treba previše pričati. Golgeter koji je plijenio u to doba. Samo njegovo ime govori puno toga. Ako je to rekao - meni ostaje samo da mu se zahvalim na lijepim rečima, mada je moja fudbalska karijera prestala prije dvadeset godina i više se i ne sjećam kako sam igrao", našalio se selektor reprezentacije Srbije.

Ipak, prihvatio je pohvalne riječi velikog fudbalera kakav je Batistuta, podsjetivši da je njemu najvažnije bilo da ostavi sve što ima na terenu, dok je drugima ostavljao da procijene kakav je bio.

"Lijepo je čuti kada vas ljudi hvale, kad vas kritikuju - i nije prijatno. Ako biram da li će da me hvale ili kriitkuju, biram prvo. Snažne riječi, iako mislim da nisam bio u tom rangu, to su vanserijski igrači, ali prihvatam da je to tačno iako ne mislim da sam bio nešto posebno. Trudio sam se da se borim za tim i reprezentaciju, da izgaram na terenu, to je jedino validno. Ko će kako da procjenjuje, to je na njemu. U svakom slučaju vrlo snažne riječi od nekoga ko se zove Gabrijel Batistuta", zaključio je Stojković tokom obraćanja u kome je fokus bio na nastupu u Ligi nacija.

Takođe, selektor "orlova" je potvrdio da će Lazar Samardžić ubuduće predstavljati Srbiju, pošto je prihvatio poziv i tako definitivno odbacio šansu da nastupa za Njemačku u budućnosti.

