Selektor Piksi izveo je ekipu prvi put na teren pred utakmice Lige nacija.

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi u ponedjeljak je okupio ekipu pred utakmice Lige nacija protiv Švedske u Beogradu u subotu (20.45) i protiv Norveške u Oslu u utorak.

Sudeći prema fotografija iz Fudbalskog centra u Staroj Pazovi, nisu trenirali Nemanja Maksimović i Luka Jović, za koga je rečeno i u nedjelju da zbog problema sa povredom nije ušao u igru na utakmici svoje Fiorentine. Za razliku od Luke, Nemanja je u nedjelju igrao za Hetafe:

Vidi opis FOTO: Prvi trening "orlova", a Luka Jović nije bio na terenu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Fokus je na Švedsku gde je imperativ pobjeda. Neće biti lako da dođemo do nje. Oni su vrlo dobra ekipa, oni traže revanš za pobjedu našu u Stokholmu. Ali na nama je da kroz dobru igru stignemo do pobjede. Kada bude ta utakmica prošla, onda ćemo razmišljati o Norveškoj. Srbiji nikad ništa nije bilo lako, nije bilo na dlanu pa da uživamo. Uvijek smo morali da se mučimo da dođemo do nečega, tako će biti i ovaj put. Idemo jednu po jednu, ali Švedska je prioritet svih prioriteta. I nikakva tragedija nije, da je neko moranje, da će biti tragedija ako ne budemo prvi. Taman posla. Učinićemo sve da dođemo do cilja i vjerujem da možemo", rekao je Piksi pred predstojeće dvije utakmice, koje će ujedno biti i posljednji takmičarski izazovi pred Svjetsko prvenstvo u novembru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!