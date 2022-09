Ko je "srpski Nijemac" kog je Piksi doveo u "orlove"? Lazar je desetka iz Berlina, a jednom izjavom "zapalio" mreže

Srbija dobija novog reprezentativca, fudbalera koji je hit italijanskog prvenstva sa Udinezeom, a "otet" je od Njemačke!

Dragan Stojković Piksi je potvrdio, Srbija će u budućnosti računati na još jednog fudbalera! Mladi Lazar Samardžić rođen u Berlinu biće reprezentativac Srbije, ali od 2023. godine. Kako kaže srpski selektor, razgovori su obavljeni i dileme nema.

Ofanzivni vezni fudbaler Udinezea donio je odluku da promijeni fudbalsko državljanstvo, pa bi u bliskoj buduććnosti trebalo da dobije poziv srpskog selektora. On je "skautiran" tokom mečeva Serije A, u kojoj ove sezone igra na izuzetno visokom nivou. O njegovim partijama priča se u Srbiji, Njemačkoj i Italiji, a čini se da su uspjeli da ga "ukradu", iako to nije bilo nimalo lako pošto ga i Hansi Flik pomno prati.

Pred septembarske mečeve u Ligi nacija to je razjasnio i selektor. "Imali smo jedan telefonski razgovor početkom septembra gdje sam mu objasnio koje su mi namjere i želje, primijetio sam da nije bilo dileme da li će igrati za Njemačku ili Srbiju naravno da je opredjeljen da igra za Srbiju. Dogovor je da u sljedećem ciklusu, a to je mart - ako nastavi da igra dobro - to je da debituje za Srbiju i bude na spisku", rekao je Dragan Stojković.

Ko je Lazar Samardžić?

Lazar, čiji su roditelji porijeklom Srbi, rođen je prije 20 godina u prestonici Njemačke i u ovoj zemlji je brzo pokazao talenat, tako da je od svoje 15. godine standardni reprezenativac mlađih kategorija "pancera". Tokom dosadašnje karijere prošao je čak pet kategorija njemačkog nacionalnog tima i ukupno je odigrao 25 utakmica za njihove selekcije.

Njegov otac jedan je od najbitnijih ljudi za funkcionisanje fudbalskog kluba Srbija iz Berlina, kojem je MONDO bio u posjeti prethodnih dana. Taj klub gaji pokušava da održi veze srpske dijaspore sa ljudima našeg porijekla u Njemačkoj, a tokom godina su se takmičili i u futsalu i u velikom fudbalu. Vjerovatno je i postojanje takvog kluba uticalo na Lazara koji je sve do prethodne godine živeo u Njemačkoj. Pogledajte dom FK Srbija:

On je ponikao u redovima Herte gdje je bio jedan od najvećih talenata i kapiten mlađih kategorija ovog tima. Stigao je i do profesionalne ekipe, debitovao u Bundesligi, a zatim se kao jedan od najvećih talenata njemačkog fudbala preselio u redove RB Lajpciga. Nije se dugo zadržao u klubu i nakon samo jedne sezone preselio se u Italiju, gdje je obukao dres Udinezea koji ga je platio tri miliona evra. Sa timom iz Udina ove sezone je hit prvenstva u Seriji A, a njegova ekipa trenutno se nalazi u samom vrhu tabele.

Najbolje se snalazi kao ofanzivni vezni fudbaler, ali može da igra i u centralnom dijelu veznog reda. Takođe, treneri su ga koristili na lijevoj strani, a o njegovoj lijevoj nozi godinama se pričalo u Njemačkoj. Ima razoran i veoma precizan udarac, pa je ove sezone već postigao dva gola na šest mečeva, iako šansu dobija sa klupe!

Podsjećamo, prethodnih dana pojavio se intervju Lazara Samardžića u kojem je on istakao da čeka poziv u seniorsku reprezentaciju Njemačke i dobijanje broja 10 na leđima. Ipak, te navode demantovao je Dragan Stojković na današnjoj konferenciji, što bi moglo da ukaže na loše prenijete riječi mladog fudbalera od strane italijanskih novinara.

"Više se osjećam kao Nemac. Igram za njemačku reprezentaciju do 21 godine i nadam se da ću uskoro dobiti dres sa brojem 10. U Udinezeu nosim 24, na taj dan sam rođen", navodno je tada rekao Samardžić.

Šta Piksi misli o njemu?

Na konferenciji za medije selektor Stojković je detaljno objašnjavao situaciju oko Samardžića. Po riječima legendarnog Dragana Stojkovića, Samardžić bi, ukoliko nastavi sa ovakvim igrama, mogao da postane reprezentativac Srbije. Za razliku od nekih prethodnih igrača koje smo propustili, talentovani Samardžić je primijećen i ponuđeno mu je da igra za zemlju svojih predaka.

"Lazar posjeduje potencijal. On posjeduje te kvalitete, ima izvanrednu lijevu nogu i pregled igre. Primijetio sam, ne samo u ovoj posljednjoj utakmici, već i duži period, da zaslužuje pažnju. On voli da ima posjed lopte, ofanzivan je igrač. On je tek na početku karijere. Posjeduje talenat. Nema tu neke velike filozofije i ne treba praviti neke naslove i šta ja znam. Važno je da su opredijeljeni da igraju za Srbiju i treba misliti na budućnost. Pokazivalo se da smo u prošlosti ostajali bez nekih igrača. Vjerovatno smo bili nemarni, da ne pominjem imena. Ali to je sve život. Ne želim da pravim neke greške u startu, a da imamo sve na dlanu. Na meni je da uputim poziv, da u nekoj procijeni pokažem da nam je stalo. A na njima je da odluče", rekao je selektor Srbije.

