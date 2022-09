Malo Crna Gora, malo Srbija, pa opet promjena! Mladi fudbaler Zvezde kaže da je zbog praznog hoda igrao za Orliće!?

Čudna izjava mladog fudbalera Andrije Radulovića koji će ubuduće igrati za reprezentaciju Crne Gore.

Izvor: MN PRESS

Mladi fudbaler Crvene zvezde Andrija Radulović odlučio je da se nakon nekoliko godina u mlađim kategorijama reprezentacije Srbije "vrati" u Crnu Goru. Kotoranin je prvo igrao za Crnu Goru do 15 i 16 godina, potom za Srbiju u selekcijama do 17, 19 i 20 godina, a sada se opet vratio pod zastavu zemlje u kojoj je rođen - neočekivano prihvativši poziv selektora mlade reprezentacije Miodraga Vukotića.

Tako će Radulović, koji ove sezone igra odlično za Mladost GAT, biti adut Crne Gore za mečeve protiv Austrije i Malte, a kako je njegova odluka izazvala veliku pažnju medija - objasnio je zašto je opet promijenio sportsko državljanstvo.

"Nisam htio da pravim prazan hod i odazvao sam se pozivu Srbije", rekao je Radulović za RTCG i nastavio: "Naravno, kod mene se nikad nije dovodilo u pitanje za koju ću reprezentaciju da nastupam. Dobio sam u istom momentu i poziv Srbije, konsultovao sam se selektorom reprezentacije i rekao mu da je moja želja Crna Gora. On je to sasvim normalno prihvatio, posavjetovao me, pružio mi podršku i drago mi je zbog toga".

Radulović ističe da je nakon što mu je karijera stagnirala zbog povreda i mononukleoze, potom i zbog odbijanja pozajmice, sve to uspešno prebrodio i sada mu je cilj da dođe i do "A" reprezentacije Crne Gore.

"Kao svaki mladi igrač što sanja da igra za svoju državu, tako sanjam i ja... Fokusiran sam na sebe, da pružam dobre partije i poziv će stići sam od sebe", kazao je Radulović koga su tokom "probijanja" u prvi tim Crvene zvezde navodno pratili i evropski klubovi poput Milana.