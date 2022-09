Fehro ostaje dosljedan, ugostiće sve crnogorske navijače u svom restoranu! "Serviraćemo im burek, sirnicu, janjetinu..."

Vlasnik jednog restorana u BiH častiće sve navijače Crne Gore koji dođu na duel sa BiH.

Izvor: Anadolija/Miloš Vujović

Fudbalske reprezentacije BiH i Crne Gore odigraće u petak drugi međusobni duel u okviru B Lige nacija.

I jednima i drugima ovaj meč je od ogromnog značaja u borbi, prije svega, za plasman na EURO 2024, ali u najavi meča na zeničkom "Bilinom polju" pažnju privlači izjava Fahrudina Meškovića, vlasnika restorana "Kod Fehre" u Lašvi, koji će ugostiti sve navijače Crne Gore – i to besplatno!

Mešković je tako ponovio svoje riječi izrečene u junu ove godine, kada su se dvije ekipe sastale u Podgorici.

Tada je jednom navijaču BiH zapaljen kombi, najvatreniji navijači Crne Gore su ekspresno reagovali i prikupili novac za novi, što Meškoviću nije moglo da promakne, pa je odlučio da se oduži.

U razgovoru za Al Džaziru, Mešković je istakao da je sa vođom grupacije "Ultra" dogovorio dolazak nacijača Crne Gore u njegov restoran, u periodu od 16 do 18 časova.

"Serviraćemo za njih burek, sirnicu, janjetinu i druge stvari. Biće ispoštovano ono što sam najavio nakon meča u Podgorici, čak i više od toga. Dođite i uvjerite se", rekao je Mešković.

Meč u Crnoj Gori obilježilo je i skandiranje navijača Crne Gore "Burek sa sirom", u želji da se "isprovociraju" pristalice BiH, u kojoj se tačno zna šta je burek, a šta sirnica, zeljanica...

Mešković se tim povodom prisjetio jedne anegdote.

"Bosancu možete reći svašta, ali dirati u burek, sirnicu, zeljanicu i druge pite, to je zabranjeno. Sjetim se kada sam sa prijateljem iz Zenice dobacio do našeg prijatelja u Osijek, i uveče onako gladni, ušli smo u pekaru želivši kupiti po komad sirnice. Radnik nam je priznao da je 'burek sa sirom ispečen jutros i tvrd k'o kamen' te nam preporučio da uzmemo burek sa zeljom ili burek sa višnjom koji su svježi. Onako uvrijeđeni, barem pet minuta smo držali lekciju o nazivu pita. Zbunjeno nas je gledao, izvinio se a na naše insistiranje nam donio k'o kamen tvrde pite. Teško je teško reći ko je izašao kao pobjednik u duelu oko naziva pita, ali znam da me želudac bolio dva dana zbog 'moje' sirnice".

Utakmica BiH – Crna Gora igra se u petak od 20.45 časova.

