Piksija još jednom pitali za Samardžića! Selektor ga "najavio", on čeka Nijemce - "Kad dođe vrijeme, ako dođe..."

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije odgovarao i na pitanje o mladom fudbaleru koji bira reprezentaciju.

Izvor: MN Press/Profimedia

Saga oko mladog fudbalera traje, a Dragan Stojković je i pred meč Srbije sa Švedskom morao da priča o Lazaru Samardžiću. Fudbaler Udinezea i dalje ima pravo da igra za mladu reprezentaciju Njemačke - čiji poziv čeka jer se osjeća kao Nijemac - a Piksi ga je nedavno najavio kao budućeg reprezentativca Srbije. Izgleda da rješenje njegove dileme nećemo dobiti uskoro...

Samardžić je nedavno istakao da očekuje učešće na Evropskom prvenstvu za igrače do 21 godine sa Njemačkoj, kao i da bi volio da u reprezentaciji dobije broj 10, dok Dragan Stojković vjeruje da bi on prije tog turnira mogao da mu se stavi na raspolaganje. Ukoliko je zainteresovan da igra za Srbiju, Lazar bi već u martu 2023. godine postao reprezentativac! To je na konferenciji još jednom istakao Piksi.

"Pa da sačekamo taj mjesec mart, pa ćemo vidjeti. Imamo dovoljno vremena. Uradio sam ono što je trebalo da uradim. Ali sad je to nebitna tema. Kad dođe vrijeme, ako dođe, pričaćemo oko toga", rekao je selektor Srbije.

On je ponovio svoj stav, a sada je na ofanzivnog igraču italijanskog tima da prelomi za koju reprezentaciju želi da igra.

Podsjećamo, Lazar Samardžić je rođen u Berlinu i veći dio karijere proveo je u Herti, a nakon toga je igrao za RB Lajpcig i Udineze. Njegovi roditelji porijeklom su sa Balkana, a otac mu je uključen u rad jedinog srpskog fudbalskog kluba u Berlinu. Baš u vrijeme priče oko izbora njegove buduće reprezentacije MONDO je bio u posjeti na stadionu te ekipe.