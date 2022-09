Ronaldo nokautiran, krv mu lila niz lice: Srbin hitno prekinuo meč, ljekari su morali na teren!

Kristijano Ronaldo krvario u dresu portugalske reprezentacije u Ligi nacija.

Izvor: Arenasport/printscreen

Kristijano Ronaldo nokautiran je na meču protiv Češke u Ligi nacija! Portugal je u Pragu ubjedljivo slavio (4:0), ali je meč obilježio superstar Mančester junajteda. Zbog njega je srpski sudija Srđan Jovanović morao hitno da prekine meč i da pusti ljekarsku ekipu da uđe na teren. Srećom, nije došlo do ozbiljnije povrede, pošto je odbio da napusti teren, ostao je u igri sve do kraja.

Igrao se 14. minut kada je Ronaldo krenuo po jednu loptu. Bio je u dubokom ofsajdu, nije bilo poente da to pokuša, ali je učinio baš to. Golman Tomaš Vaclik je sve to pratio, Ronaldo je skočio, baš kao i on i tom prilikom ga je čuvar mreže Čeha bukvalno nokautirao. Kristijano je završio na zemlji, krv je tekla niz njegovo lice. Djeluje da mu je tom prilikom slomljen nos.

Jovanović je ekspresno reagovao, pokazao je doktorima da odmah uđu na teren, što su oni i učinili. Brzo su prišli da mu pruže pomoć, sanirali su povredu, stavili su mu flaster i uspjeli su da zaustave krvarenje. Sve to trajalo je nekoliko minuta. Selektor Fernando Santoš bio je spreman da ga zamijeni, Ronaldo to nije dozvolio, pa je u 82. minutu bio i asistent za gol Dioga Žote. Što se rezultata tiče dva pogotka dao je defanzivac Diogo Dalot, a po jednom su se upisali Bruno Fernandeš i Žota.

(MONDO)