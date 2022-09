Sve o meču Srbija - Švedska i zašto "orlovima" treba pobjeda: Gosti dolaze po slamku spasa, a Piksi pominje Topaloviće!

Srbija nastavlja svoje takmičenje u Ligi nacija, juri drugi šešir za kvalifikacije za Euro i želi da u što boljoj formi stigne do Mundijala! Ovo je sve što treba da znate o meču sa Švedskom.

Srbija ponovo igra, a prvo što treba da se kaže o meču sa Švedskom koji je na programu od 20:45 je da neće biti navijača sa kupljenim kartama, već će zbog suspenzije od strane UEFA meču prisustvovati djeca do 14 godina. Kakva je bila posjeta na nekim prethodnim mečevima – sada bi ova kazna mogla da podari "orlovima" bolju posjetu nego u prethodnim mečevima!

Nakon ovog meča Srbija putuje u Norvešku na gostovanje, a potom slijedi ono što više ne možemo da čekamo, a to je Svjetsko prvenstvo u Kataru. Ova dva meča su jako bitna za "orlove" iz nekoliko razloga, a očekuje se da izađu u formaciji sa jednim napadačem i to Aleksandrom Mitrovićem ispred Sergeja Milinkovića-Savića, Dušana Tadića i Lazovića i Tadića po krilima.

Šveđani imaju svojih problema prije svega sa izostankom udarne igle ovog tima Aleksandera Isaka, ali kao i uvijek selektor Srbije Dragan Stojković Piksi mnogo više je pričao pred meč o svom timu nego o bilo čemu drugom.

KO JE NOVI?

Stigao je još jedan Mitrović i to Stefan, brzonogi krilni fudbaler koji se nametnuo u Radničkom iz Niša, a sada je član Crvene zvezde. Nekadašnji štoper crveno-bijelih, a sada jedan od najboljih igrača Almerije Srđan Babić takođe je dobio šansu i mogao bi nakon povrede Uroša Spajića i svoje dobre forme da uspije da ubijedi selektora da ga povede u Katar.

Sada nema ni Nikole Milenkovića u timu zbog povrede, siguran u centru odbrane je Strahinja Pavlović koji igra odlično u posljednje vrijeme i vidjećemo kako će izgledati posljednja trojka.

"Imamo Mitroviće kao Topaloviće, koliko hoćete. Nisu došli da se slikaju, iako su lijepi momci, zgodni. Došli su da upišu debi za reprezentaciju. Prema tome, kada će, da li će... Hoće sigurno, to ćete i vidjeti. Došli su definitivno da debituju. Igraćemo nešto najjače što može kad je u pitanju sastav. Nemamo Nikolu Milenkovića zbog povrede, ali igramo trojicom pozadi, neko mora da igra, je li tako? Nećemo ostaviti prazno mesto. Ko će igrati, videćete sutra. Generalno, Srbija će izaći sa timom za koji smatram da može izneti izazov zvani švedski. Ko god bude tu, nemam dilemu da će igrati vrhunski, kako se očekuje. Znate već da Gudelj nije tu, otišao je i nema ga za ove dvije utakmice. Ima i tu nekih zdravstvenih stvari, to moramo da prihvatimo. Radi se o trojici igrača. Ali to se dešava, nećemo plakati, za prosutim mlijekom ne treba plakati nikada. Jedan ne može, drugi može", rekao je selektor.

ZA ŠTA SE IGRA?

Izvor: MN Press/Twitter/screenshot/We_Global

Srbija želi prije svega da bude u drugom šeširu za žrijeb za Euro 2024. na koji žele konačno da odu poslije više od dvije decenije čekanja. Već smo pisali šta je potrebno kako bi se to desilo, a između ostalog veoma bi pomogla pobjeda protiv Švedske.

Trijumfi nad Švedskom i Norveškom bi bili idealni, pogotovo kao priprema za predstojeći Mundijal. Trenutna situacija u našoj grupi je takva da Slovenija ima dva, a Švedska tri boda i njima su pobjede neophodne. Srbija sa sedam bodova juri Norvešku koje je sa 10 na vrhu.

KAKO JE BILO U ŠVEDSKOJ?

Odlično! "Orlovi" su savladali Šveđane sa 1:0, a heroj trijumfa bio je Luka Jović! On je startovao meč i dao gol u posljednjim momentima prvog poluvremena, u trećem minutu nadoknade.

Sada bi možda mogao da bude iznenađenje selektora Dragana Stojkovića, ali videćemo koliko će u paklenoj konkurenciji Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića biti mjesta za njega.