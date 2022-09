Vinisijus provocirao pred Srbinom, pa ga "nagazio" kapiten: Kada mu to kažete u lice, on kuka na rasizam!

Kapiten Majorke neće više da sluša žalopojke Vinisijusa žuniora, pošto je na samom terenu vidio kako se Brazilac bahato ponaša.

Izvor: Profimedia

Ponovo je u centru pažnje Brazilac Vinisijus, pošto ne prestaju kritike Španaca na njegov račun. Već dugo mnogima smeta njegov ples kojim proslavlja pogotke i pojedini fudbaleri su pričali o tome kako je to nepotrebno i ponižavajuće za protivničke ekipe.

Ipak, dok je većina bila odmjerena u kritikama, predsjednik Sindikata španskih fudbalskih agenata Pedro Kastro je napravio pravi skandal kada je nazvao Vinisijusa majmunom! Poslije te izjave njegovi sunarodnici iz Brazila u dresu Reala su takođe tako počeli da slave golove, a dodatno je prašinu podigao kapiten Majorke Antonio Railjo.

"Vinisijusa predstavljaju kao da on nikada ne provocira i ne vrijeđa protivnike tokom utakmice. Kada mu neko to kaže u lice i nazove ga provokatorom on onda koristi džokera i igra na kartu rasizma. Lično nemam ništa protiv toga što pleše kada postigne gol, nije prvi koji je to uradio. Ali, ne treba da provocira i vrijeđa protivnike tokom meča, a onda da izigrava žrtvu i svaki put govori o rasizmu kada ga neko kritikuje", rekao je on.

Real Madrid je prije desetak dana na svom terenu savladao Majorku sa Predragom Rajkovićem na golu 4:1, a Vinisijus se tada verbalno sukobio sa igračima ovog kluba. Oni su nakon meča poručili da ih je tokom kompletne utakmice provocirao, a da se poslije žalio na rasizam.