Ovakav dres nikad nismo nosili, ali zbog Katara hoćemo! Danci neće ništa da se vidi na njemu, sve u znak protesta!

Danska će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali u specijalnim dresovima kojim žele da pošalju poruku svijetu.

Bliži se Svjetsko prvenstvo i njegov početak zakazan je za 20. novembar, manje od dva mjeseca. Tako su i reprezentacije počele da polako objavljuju garniture dresova u kojima će nastupati na Mundijalu u Kataru, a jedna od njih riješila je da se tamo pojavi u sasvim drugačijem stilu.

To je selekcija Danske, koja je zajedno sa svojim proizvođačem i sponzorom, kompanijom "Hummel" odlučila da osmisli monohromatičan dres na kojem se uopšte ne vide amblemi FS Danske, kao i samog proizvođača - a sve u sklopu slanja poruke organizatoru turnira!

Katar je poznat kao zemlja koja ima veoma sumnjivu evidenciju o kršenju ljudskih prava, sa hiljadama radnika migranata za koje se tvrdi da su umrli u toku priprema za turnir u katastrofalnim uslovima rada. A danski dobavljač opreme se zbog toga oglasio protiv ove bliskoistočne nacije, tvrdeći da su majice bez sponzora.

Prvi dres je crvene boje i na njemu se nalaze istobojni grbovi kako se oni ne bi vidjeli, a isto je slučaj i sa rezervnom garniturom. Ona je potpuno crne boje, "boje žalosti", i obje garniture su dizajnirane da pošalju poruku protiv Katara.

"Novim dresovima reprezentacije Danske željeli smo da pošaljemo dvostruku poruku. Oni nisu inspirisani samo Evropskim prvenstvom 1992, odajući počast najvećem fudbalskom uspjehu Danske, već i protestom protiv Katara i stanja ljudskih prava u toj zemlji", počeli su iz kompanije "Hummel" u svom saopštenju.

"Zbog toga smo ublažili sve detalje za nove dresove Danske za Svjetsko prvenstvo, uključujući i naš logo i ševrone. Ne želimo da budemo vidljivi tokom turnira koji je koštao života hiljade ljudi. Navijamo za reprezentaciju Danske do kraja, ali to nije isto što i navijanje za Katar kao naciju domaćina. Vjerujemo da sport treba da okuplja ljude. A kada to nije slučaj, želimo da pošaljemo poruku", navodi se u saopštenju.

