Preminuo legendarni fudbaler Intera: Sa njim je počeo Panini, a do titule prvaka Evrope stigao preko Partizana!

Nekadašnji fudbaler i trener Bruno Bolčiu preminuo je 27. septembra u 82. godini.

Izvor: Profimedia

Tuga je prekrila Apenine, pošto je došla vijest da je preminuo nekadašnji reprezentativac Italije i fudbaler Intera Bruno Bolči. Dugogodišnji fudbaler sa trenerskom karijerom koja je trajala skoro 40 godina umro je u 82. godini.

On je bio vezni fudbaler, ponikao je u Interu i za prvi tim ovog kluba nastupao je od 1958. do 1963. godine, a dvije sezone je bio čak i kapiten ekipe. Dok je bio u redovima "nerazura" ušao je u istoriju i to tako što je postao prvi čovjek čiji se lik našao na jednoj "Panini" sličici!

Prva "Panini" sličica odštampana je 27. avgusta 1961. godine i na njoj se nalažio upravo Bolči u dresu Intera u kome je u svojoj karijeri upisao 109 ligaških nastupa. Pogledajte tu sličicu:

Nella notte ci ha lasciato all'età di 82 anni Bruno Bolchi, ex giocatore ed allenatore. Ricordato anche per essere diventato, il 27 agosto1961, il primo giocatore ad essere rappresentato in una figurina Panini.



Ciao "Maciste"pic.twitter.com/0BBBcM2CgQ — Figurine Panini (@figurinepanini)September 28, 2022

Osvojio je sa "nerazurima" Seriju A 1963. godine, a naredne godine je sa istom generacijom postao šampion Evrope. Pobijedio je tada Inter Real Madrid sa Puškaškom, Di Stefanom i Gentom u timu, a na putu do titule srušili su i Partizan u četvrtfinalu.

Nakon te osvojene titule otišao je u Veronu, igrao je jednu sezonu za Atalantu i karijeru je završio poslije pet godina u Torinu. Za nacionalni tim Italije igrao je četiri puta, a nakon igračke karijere uslijedila je jako duga trenerska.

Počeo je kao trener Pro Patrije 1971. godine, a u karijeri je vodio 24 kluba sve do penzionisanja sa Mesinom 2007. godine.