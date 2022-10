Marinović nakon "minimalca" protiv Dobojlija: Prvo poluvrijeme sjajno, mogli smo da odvedemo meč u željenom smjeru!

Vinko Marinović vezao je dva trijumfa sa Borcem u okviru m:tel Premijer ligi BiH.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Fudbaleri Borca trijumfovali su nad Slogom Meridian (2:1) u prvoj utakmici nakon reprezentativne pauze.

Crveno-plavi su u prvom dijelu stekli prednost pogotkom Alena Jurilja, Sloga je odgovorila na startu nastavka golom Luke Kulenovića, ali je Borac u finišu uspio da stigne do sva tri boda zahvaljujući Momčilu Mrkaiću.

Borac je u prvom dijelu imao četiri puta više šuteva od Dobojlija (16:4), ali je to materijalizovao samo jednim golom.

"Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali zaista sjajno. Imali smo stvarno dosta prilika da damo i taj drugi gol, da vodimo utakmicu u onom smjeru u kojem mi želimo. Nismo ga dali, ali kreirali smo dosta prilika i onda je na otvaranju drugog poluvremena došlo do tog gola. Nismo to uspjeli da zatvorimo i došlo je do izjednačenja. Desio se tad jedan pad, gdje onda vi morate da tražite rezultat, a Sloga je tu izuzetno opasna u tim tranzicijama po osvojenoj lopti.Naravno, i teren je bio malo teži za igrati, tako da je bilo dosta situacija gdje dođe do greške, a ostavljate protivniku prostor iza sebe. Sve u svemu, pred kraj utakmice ušli smo i sa drugim špicem, pritisli smo Slogu i uspjeli da stignemo do pobjede", rekao je Marinović poslije utakmice za TV Arena sport.

Strateg Dobojlija Zoran Ćurguz izgovorio je samo dvije rečenice neposredno poslije utakmice.

"Jedna zahtjevna utakmica po veoma teškom terenu. Ja bih čestitao na načinu kako su se postavili i kako su igrali."

U narednom kolu Borac gostuje Sarajevu, dok Sloga Meridian putuje na megdan Leotaru.