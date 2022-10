Partizan pušta u prodaju karte za Keln: Ovako navijači mogu do ulaznica

Partizan je saopštio sve u vezi ulaznica za meč sa Kelnom.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan je pobijedio Keln u Njemačkoj i čeka isti tim u Beogradu sljedeće nedjelje u Ligi konferencija. Dočekaće ih u Beogradu 13. oktobra od 18.45 časova. Prodaja karata za taj susret počeće u subotu (8.10) od 10 časova preko prodajnih kanala "Tiketlajna".

Karte se mogu kupiti putem interneta, kao i na prodajnim mjestima. Onlajn prodaja važiće do dana meča, dok će kupovina na prodajnim mjestima biti moguća do 12. oktobra, dakle dan uoči utakmice. Prodaja ulaznica vršiće se i na blagajnama stadiona i počeće u ponedjeljak i trajaće do početka meča.

Iz kluba us napomenuli da će biti moguća rezervacija ulaznica i podsjeitli su sve da je "prodaja ulaznica za građane Republike Srbije moguća samo uz identifikacioni dokument sa karticom i da jedno lice može kupiti maksimum četiri karte. Takođe, lica mlađa od 16 godina ne mogu sama da kupe ulaznice, niti mogu da budu sama na meču bez pratnje punoljetnog lica", navodi se na sajtu. Prije tog duela gostovaće Voždovcu u okviru Superlige (nedjelja, 19.30 časova).

Ovo su cijene ulaznica za meč sa Kelnom:

Jug – 1.500 dinara

Istok bočno – 2.500 dinara

Istok centar – 3.300 dinara

Zapad bočno – 3.500 dinara

Zapad centar – 4.500 dinara

Lože istok – 8.000 dinara

Lože zapad – 12.000 dinara

