Poginuli smo, sad me sve boli: Partizanov napadač objasnio - "Možda nekom ovo nije lijepo, ali meni je bilo prelijepo

Andrija Pavlović je bio prezadovoljan trijumfom Partizana protiv Kelna.

Fudbaleri Partizana ostvarili su veliku pobjedu u Njemačkoj u četvrtak uveče, pošto su u trećem kolu grupne faze Konferencijske lige savladali Keln 1:0. Zahvaljujući pogotku Svetozara Markovića, crno-bijeli su stigli do prve pobjede u grupi D, ali i do prve pozicije na tabeli, s obzirom na to da imaju isti broj bodova kao i ekipa Nice.