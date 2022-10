Milojević poslije mučenja otkrio kako će da popravi igru Zvezde: Neću da se žalim, nema tu neke magije!

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević ima jasan recept za bolju igru svog tima.

Crvena zvezda se prilično mučila u Kragujevcu na gostovanju Radničkom, a pobjedu joj je donio tek gol Aleksandra Kataija sa bijele tačke u 73. minutu utakmice. Poslije meča trener gostiju Miloš Milojević je istakao da je osnovni problem njegove ekipe na ovom meču bilo to što protivnika nisu otvorili na vreme.

Istakao je da su crveno-bijeli bili dovoljno borbeni, ali da šanse koje redovno promašuju jesu problem na kome tim mora da radi.

"Jednostavno nismo otvorili utakmicu na vrijeme, Neću da se žalim, ali nije ni teren bio dobar za igru, a mi bez te igre ne možemo doći do šanse, tako da je to veliki problem. Kada smo dali gol imali smo više šansi koje moramo da realizujemo. Što se tiče borbenosti na ovom terenu stvarno igračima svaka čast. Te stvari koje moramo bolje radićemo i nema druge magije", rekao je on nakon meča.

Trener domaćina Dejan Joksimović je i pored poraza istakao da je ponosan na ono što su njegovi fudbaleri prikazali na terenu. Ipak, nada se da će u budućnosti njegova ekipa uspijevati da ovakve mečeve riješi u svoju korist.

"Svakako da ostaje žal, ali moram da kažem da sam ponosan na moje momke koji su odigrali prije svega hrabro. Imali smo želju i ideju da se nadmećemo sa najboljom ekipom u ligi. U nekim dijelovima utakmice smo to uspjeli, možda u većem dijelu ne, ali bili smo defanzivno orjentisani i Zvezda nas je svojim pritiskom negdje primorala na to. Drago mi je da smo uspjeli da ih namučimo kako treba. Nadam sa da ćemo u narednom periodu biti konkurentniji" , istakao je on.