Zvezda se namučila u Kragujevcu: Katai iz penala donio tri boda

Crvena zvezda je došla do nova tri boda u Superligi. Pobjedu nad Radničkim u Kragujevcu donio je Aleksandar Katai sa penala u 75. minutu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je došla do nova tri boda na stadionu "Čika Dača" pošto je savladala Radnički 1:0 golom Aleksandra Kataija u 75. minutu. Kružio je šampion kao kiša oko Kragujevca, imao pogođenu stativu Kange i prečku Kataija, opravdano poništen gol Ivanića, dok je pobjeda došla sa "kreča" nakon neopreznog duela Cvetinovića sa Pešićem. Ostao je na travi napadač Zvezde, a sudija Lukić nije imao dilemu - odmah je pokazao na udarac sa 11 metara.

Dok se Cvetinović smijao, a publika negodovala na tribinama, Katai je spremio loptu na "bijelu tačku" i slabo šutirao. Pogodio je golmana Raičevića, ali se na Kataijevu sreću lopta odbila iza leđa čuvara kragujevačkog gola.

Do kraja meča Radnički je "dodao gas" i preko Maksimovića je mogao do gola u 93. minutu, nakon što je odbrana Zvezde prelako pustila Čolovića da prođe po desnoj strani, da bi koji minut kasnije i Zvezda došla do drugog gola preko Kataija - samo što je i on poništen zbog nedozvoljene pozicije.

Sve u svemu, Zvezda nije impresionirala u ovom meču, ali se u obzir mora uzeti težak teren u Kragujevcu, emotivna istrošenost poslije poraza u Budimpešti, ali i odmaranje nekoliko igrača.

Tako na ovom susretu nismo vidjeli Aleksandra Dragovića i Milana Rodića, dok je Aleksandar Katai susret počeo sa klupe i morao je da uđe kada je utakmici prijetila drama. Takođe, meč su propustili povrijeđeni Kalifa Kulibali i Seku Sanogo koji su povrijeđeni i pitanje je da li će biti spremni za četvrtak i meč sa Vojvodinom.