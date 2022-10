Evo gdje je "nestao" Kulibali, Milojević sve objasnio: Ni na jednoj utakmici se nismo obrukali, osim...

Crvena zvezda će "promiješati" sastav za meč protiv Radničkog u Kragujevcu zbog povreda i umora pojedinih igrača.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se nije proslavila u Mađarskoj gdje je izgubila od Ferencvaroša (2:1) i sebi je tako drastično smanjila šanse za evropsko proljeće, međutim nema previše vremena za plakanje i analizu - već slijede nove obaveze. Zvezda tako već u nedjelju od 14 časova gostuje kragujevačkom Radničkom, a trener Miloš Milojević da će biti dosta promjena u odnosu na meč u Budimpešti na kome nije bio zadovoljan "željom" pojedinih igrača.

Najavio je mogući nastup Iraklija Azarova, dok u konkurenciji sigurno neće biti povrijeđenog Sekua Sanoga, možda ni sve više osporavanog Kalife Kulibalija čije je "precrtavanje" pred put kod sjevernih komšija mnoge iznenadilo.

"Kulibali je povrijeđen. Imao je problema sa leđima, zbog toga nije bio u konkurenciji za Ferencvaroš. Vidjećemo kako je trenutno. Nismo imali prostora za mnogo treninga. Spreman je 50-50 za utakmicu, ali ne zato što nema mjesta, već medicinski nije 100 posto spreman", rekao je Milojević u najavi utakmice za zvanični sajt Crvene zvezde, dodavši da su pojedini igrači pod velikim opterećenjem i zbog toga će morati da odmore.

"Igrači imaju snage u svojim nogama da odigraju svih 15 mečeva do kraja, možda ne svi. Znamo koji fudbaleri nam se više troše, a koji manje. Probaćemo sa minimalnim rotacijama. Mislim da nam je najbitnija motivacija. Igrači moraju da shvate da su utakmice luksuz, zbog njih živimo. Tu imamo odgovornost prema sebi i navijačima da uvijek budemo na maksimalnom nivou i postižemo najbolje rezultate", rekao je Milojević i dodao da je već predao spisak želja za januarski prelazni rok, ali da sve zavisi od toga koji će fudbaleri napustiti "Marakanu".

"To je više pitanje za skauting službu i sportskog direktora. Znaju želje koje imam i to nije daleko od njihovih. Sagledavamo objektivno na kojim pozicijama nam trebaju igrači. Posjedujemo veliku grupu fudbalera, a da bi bilo dolazaka mora da bude i odlazaka. Ne treba nam preobimna grupa gdje imamo veliki broj neiskorišćenih igrača".

Milojević dodaje i da Zvezda može do evropskog proleća, ali da je u ovom trenutku prioritet domaće prvenstvo u kome želi da njegova ekipa nastavi dobru formu.

"Smatram da konstantnost imamo, s tim što jačina protivnika varira u Evropi i prvenstvu. Bilo bi idealno da od kada sam došao u Crvenu zvezdu da smo sve utakmice dobili, to bi bilo perfektno. Međutim, igrali smo protiv dobrih ekipa. Ni na jednoj utakmici se nismo obrukali. Osim, ponoviću opet gdje nisam bio zadovoljan odnosom, zalaganjem i kontrolom utakmice, a to je Trabzonspor. To je više bio dan gdje su dvije dobre ekipe imale loš dan, pa taj tim koji ima malo bolji dan pobijedi. Monako kući i Ferencvaroš na strani su utakmice gdje smo nezasluženo ostali “praznih ruku”. To je fudbal i Evropa, mala dekoncentracija, nedisciplina, komocija se kazni. To je nešto što moramo da znamo, a ne da učimo, jer toliko dugo igramo u Evropi. Fali nam konstantnost u Evropi", zaključio je Milojević.