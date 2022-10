Liverpulov "Kafu" otišao u penziju sa 29 godina! Bio je kapiten i reprezentativac Engleske, a već se oprostio od fudbala

Šokantna vijest za navijače Liverpula. Njihov ljubimac je ostavio fudbal i završio karijeru

Bivši fudbaler Liverpula Džon Flanagan (29) završio je karijeru. Bivši reprezentativac Engleske i važan član tima koji je u sezoni 2013/14 umalo osvojio titulu, iznenadio je mnoge oprostivši se od fudbala prije tridesete. Kao razlog za takvu odluku nekadašnji "Liverpulov Kafu" naveo je povredu koljena od koje nije mogao da se oporavi.

"Nažalost, poslije pažljivog razmatranja, donio sam najtežu odluku koju sam ikad morao da donesem – da se oprostim od profesionalnog fubala. Posljednjih 14 mjeseci uradio sam sve što je bilo moguće da bih se oporavio od povrede koljena. Ipak, moje dugoročno zdravlje mora da bude na prvom mjestu i prateći ljekarske savjete, odlučio sam da je najbolje za mene da se povučem", objavio je Flanagan.

Džon je rođen u Liverpulu, ponikao je u svom omiljenom klubu i dočekao je debi u sezoni 2010/11, nastupvši na mjestu desnog beka protiv Mančester sitija. "Ovaj dečko nije loš, za nas je zaista ohrabrujuće to kako rade u našoj akademiji", rekao je tada Keni Dagliš. Flanagan je punu afirmaciju u Liverpulu stekao u sezoni 2013/14, kada je odigrao 25 mečeva za "Redse", bio i strijelac u Premijer ligi, a selektor Roj Hodžson pozvao ga je u tom periodu u reprezentaciju, da zamijeni povrijeđenog Aleksa Okslejd-Čemberlejna. Nastupio je na jednoj utakmici (protiv Ekvadora) i ostvario i taj san, pa je bio na spisku igrača koji su na "stend-baju" za Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

U tom periodu je bio tako dobar, da su ga u Liverpulu poredili sa Kafuom i čak pitali i slavnog Brazilca za mišljenje o njemu. "Čuo sam za njega (Flanagana) kada sam gledao Premijer ligu i pratio njegove nastupe uz druge igrače. Poslije toga sam vidio u vijestima da ga zovu 'Crveni Kafu'. Tako da nema ničega boljeg od toga da dođem u grad i da se slikam sa svojim nasljednikom", rekao je slavni desni bek. "Flanagan je dobar igrač, mlad je i razvija se, ali već je stekao ugled u Liverpulu i mogao bi da dobije šansu u reprezentaciji. Biće sjajan engleski igrač za budućnost", dodao je Kafu.

Ipak, tog ljeta 2014. pojavila mu se voda u koljenu i morao je na operaciju zbog koje se vratio tek u martu. Mjesec kasnije, morao je na još jednu operaciju koljena. Zbog svega toga čekao je čak 619 dana da ponovo zaigra za svoj voljeni tim i to je uradio u januaru 2016, pod vođstvom Jirgena Klopa, koji ga je bodrio i isticao njegovu borbu kao sjajan primjer.

Iako je pod vođstvom njemačkog stručnjaka potpisao novi ugovor sa Liverpulom, do 2019. i iako je te 2016. bio i kapiten u utakmici Premijer lige protiv Sautemptona, u ljeto te godine otišao je u Glazgov Rendžers, na poziv svog nekadašnjeg saigrača Stivena Džerarda. Međutim, tamo je igrao samo u prvoj sezoni, a nakon samo devet nastupa u drugoj je prešao u belgijski Šarlora, pa u danski klub Koge. To je ujedno bio i njegov posljednji klub.

"Moj san od kada sam bio dječak je bio da odrastem i da živom od igranja fudbala i danas sam ponosan što mogu da kažem da sam živio taj san. Ne samo da sam bio igrač i kapiten svog kluba iz djetinjstva, već sam uz to igrao i za svoju zemlju. Te uspomene će do kraja života biti uz mene i zahvalan sam na tome što sam doživio iskustvo koje većina može samo da sanja. Hvala svima na velikom pojdšci, mojoj djevojci, porodici, prijateljima...", rekao je on i pomenuo i svoje klubove, navijače. "Sada ću početi novu epizodu u fudbalu uzbuđen sam zbog onoga što budućnost donosi. Vidimo se", dodao je Flanagan.