Ne bih volio da fudbal posvađa ovaj narod! Petrić smiruje strasti, pa poručuje: Svi su majstori kad Peđa "otvori" rivala

Pred meč sa Napretkom trener Partizana Gordan Petrić pričao je o raznim temama. Spomenuo je i Crvenu zvezdu.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Partizan u četvrtak dočekuje Napredak (16.45 časova) i traži nova tri boda. Uoči tog duela trener domaćeg tima Gordan Petrić na konferenciji za medije pričao je o raznim temama. Spominjao je i Peđu Mijatovića, pričao o navijačima crno i crveno-bijelih, spominjao je derbi kola Crvene zvezde i Vojvodine, šanse za osvajanje titule.

Takođe, iznio je niz pohvala na račun sljedećeg protivnika, kao i činjenicu da se meč igra usred nedjelje, pošto je ovaj meč prvobitno odložen zbog obaveza u Evropi koje je beogradski tim imao početkom avgusta.

Juri Partizan pet bodova minusa u odnosu na Zvezdu, navijači se nadaju da bi Vojvodina mogla da "otkine" poene pulenima Miloša Milojevića u meču koji se igra takođe u četvrtak (18.55 časova).

"Ima dosta mečeva do kraja, ne bih volio da pojedini ljudi posvađaju namučeni narod, navijače Zvezde i Partizana da zavade zbog tog fudbala. Ako Vojvodina dobije, onda je to benefit za nju. MI ćemo vidjeti da li možemo da se uklopimo, ima još utakmica do kraja. Vidjećemo ko će koliko bodova osvojiti, crtu podvlačimo na kraju. Vidjećemo šta kome pripada tada, tu su i zimske pripreme i ekipa će biti potpuno drugačija poslije toga, ne u smislu pojačanja, već će se kod postojećih fudbalera vidjeti napredak", rekao je Petrić.

Meč sa Napretkom trebalo je da se igra u avgustu, ali je tek sada pronađen termin za nadoknadu, pošto se bliži i Mundijal u Kataru, pa je raspored još više zgusnut (od 20. novembra do 18. decembra).

"Rekli su mi da sam bio tu i kad je pomjeren duel sa Spartakom, a ja za to nemam pojma, niko me nije ni pitao. Dolazi sve na naplatu, da je sve bilo po rasporedu, sad bismo igrali Kup, mogli bismo da odmaramo igrače. Napredak je tim koji može da nam napravi problem, moraćemo da rizikujemo više, da igramo 'Riziko'. Kolegu Dušana Đorđevića poznajem dobro, ostavio je pečat u svim klubovima, posvećen je fudbalu. Naravno, ne treba da se lažemo, Partizan se pita. Moramo da preuzmemo rizik."

Potom je spomenuo i jednog legendarnog fudbalera, Predraga Mijatovića.

"Napredak je dosta golova dao iz prekida, moramo da ih pomjerimo od našeg gola. Biće defanzivni, na nama je da što ranije damo gol, poslije bi oni morali da se 'otvore'. Svi su majstori fudbala kad Peđa Mijatović 'otvori' protivnika, onda svi igramo. Ne plašim se prekida, problem u tom segmentu imaćemo ako im dozvolimo da koriste prekide."

Na kraju je imao poruku za jednog svog izabranika. Kvinsija Meniga koji ima probleme sa realizacijom.

"Ušao je u formu, nema dileme oko toga. Potrebno je da bude još konkretniji. I njega i Dijabatea stigao je umor poslije Kelna i to su normalne reakcije. Pokazao se dobro, mora da bude konkretan", zaključio je Petrić i dodao da se Danilo Pantić oporavio i da bi trebalo da dobije šansu uskoro.