Vojvodina spremna za Zvezdu! Rastavac objasnio sve - Nećemo o njima, imamo cilj!

Trener novosadskog tima otkrio je kako njegov tim treba da odigra i gdje mu je šansa protiv šampiona Srbije.

Izvor: YouTube/Fk Vojvodina/Printscreen

Trebalo je da Vojvodina i Crvena zvezda igraju crveno-bijeli derbi još na početku sezone, ali je zbog obaveza beogradskim tima taj susret odložen. U terminu kada većina srpskih klubova ima obaveze u Kupu Srbije, prvenstveni meč igraće veliki rivali - Vojvodina i Crvena zvezda.

Trener Vojvodine Milan Rastavac optimista je pred derbi sa Crvenom zvezdom. "Stara dama" će ugostiti velikog rivala u četvrtak od 18:55, a Rastavac vjeruje da njegov tim nema šta da izgubi u ovom duelu.

"Vjerujem da je ispred nas utakmica u kojoj Vojvodina nema šta da izgubi, a može mnogo toga da dobije. Imamo zadatak da u jednom periodu napravimo snažan kolektiv, a pod tim podrazumijevamo i tim na terenu, ali i sve strukture unutar kluba koje treba da funkcionišu na jednom visokom nivou. Ovu utakmicu vidim kao ispit snage našeg kolektiva, naše uprave, tima i navijača. Ne bih mnogo pričao o ekipi Crvene zvezde, koja je pokazala svoj kvalitet. Glavni igrači Zvezde opšte poznati su svima nama. Ekipa Vojvodine ima svoje uspone i padove, ali vjerujemo u to i da u napadačkom dijelu tima imamo igrače koje možemo više da koristimo, baš kao i u fazi odbrane. Naš cilj je da dođemo na taj nivo da možemo da odgovorimo svakom rivalu, sa pobjedničkim stavom i željom da osvojimo bodove. Ti bodovi nose istu težinu i protiv Zvezde i protiv nekog drugog rivala. Treba igrati dobar fudbal i doći u priliku da se osvoje ti bodovi na svakom meču", rekao je Rastavac.

On vjeruje da su bolji rezultati ove sezone uticati da njegov tim ne razmišlja o negativnoj tradiciji protiv Crvene zvezde. "Vjerujem da smo dobrim rezultatima od početka sezone, na neki način preboljeli te poglede u prošlost i da možemo da se okrenemo sami sebi. Ujedno je ovo i za nas dobar test da vidimo da li smo prevazišli neke stvari. Ja vjerujem da jesmo, ali to treba da pokažemo i na terenu. Postoji ta težina koju nose utakmice sa tim rivalima sa kojima imamo negativan saldo, ali vjerujem da to možemo da prevaziđemo baš sutra", naglasio je trener Vojvodine.

Trener "stare dame" očekuje određene rotacije u timu Crvene zvezde, a takođe je najavio promjene i u svojoj ekipi. "Očekujem da će Zvezda rotirati tim, ali ne znam u kom smjeru, zato i ne želim da se opterećujemo time. Kada se mi postavimo na taj način da se suprotstavimo jednom značajnom i visokom nivou, onda nam je svejedno protiv koga ćemo igrati. Biće rotacija i u našoj ekipi pred svaku utakmicu, jer to zahtijeva raspored. S druge strane, koliko god se pripremamo za svaki meč, imamo zadatak da što veći broj igrača osposobimo za tu generalnu ideju u igri Vojvodine i na nekom dugoročnom planu. Slabost Zvezde može da bude brza transformacija koje oni u nekim trenucima teže brane. Jednostavno, Zvezdu morate nečim iznenaditi ako želite da je pobijedite. Do toga možemo doći kroz čvrstu i agresivnu odbranu", zaključio je Milan Rastavac.

(MONDO)