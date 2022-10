Mrzi ga da igra fudbal i zato mu Kamp Nou zviždi: Pogledajte kako se Đerar Pike "zagrevao" za meč (VIDEO)

Navijači Barselone su ljuti na Pikea, a ni njegovo ponašanje ne pomaže.

Izvor: Twitter/Q85Sg/Screenshot/Profimedia

Jedan od najboljih štopera u 21. vijeku Đerar Pike već duže vrijeme je daleko od svoje prepoznatljive forme i nema ni blizu važnu ulogu u Barseloni, iako je jedan od najplaćenijih igrača, čak i nakon smanjenja plate. Tako je ove sezone Pike nastupio na samo sedam utakmica i čini se da ga fudbal sve manje privlači, tako da mu se uopšte nije igralo u četvrtak dok je njegova ekipa razbijala Viljareal na "Nou Kampu".

Ipak, Ćavi ga je želio na terenu zbog žestokog tempa utakmica koje su opteretile prvotimce, tako da ga je poslao na teren u 78. minutu umjesto Kundea, a svemu su prethodili zvižduci nezadovoljnih navijača.

O čemu se radi? Nisu navijači Barselone bijesni što je Pike raskinuo sa Šakirom, nego što se za utakmicu zagrevao kao da ga mrzi da igra fudbal. Sve što je uradio bio je lagano trčkaranje, tako da je sve vrijeme gledao utakmicu, čak naslonjen rukom na zastavicu za korner.

Ujedno, navijači ga ne vole i zbog "zatezanja" oko plate, pošto je dugo mučio Barselonu kao jedan od kapitena, tako da su se čuli zvižduci nakon što je sudija pokazao da može da uđe u igru.



"Ovo je vrijeme da svi pokažemo zajedništvo. Igrači, treneri, uprava, navijači, mediji. Od Pikea tražim samo jedno, bez obzira na to igrao ili ne, a to je da bude primjer u svlačionici. I on je upravo to, i to sjajan primjer. Ovako ga nazivam jer on to zaslužuje. Nikada se nije ružno ponašao zato što ne igra. On je po svemu primjer i pravi kapiten našeg tima. Navijači to moraju da znaju. Ne znam zvižde li mu navijači zbog kiksa protiv Intera i ne zanima me to. On je primjer za cijelu svlačionicu i sjajno trenira", branio je svog nekadašnjeg saigrača Ćavi nakon utakmice u kojoj je Barsa slavila 3:0.

I dok je Ćavi slatkoriječiv dok govori o Pikeu, vrijedi istaći da je dugogodišnji igrač Barselone na meti rukovodstva koje planira da mu ponudi raskid ugovora kako ih njegov ugovor više ne bi pritiskao.