Zvezdin heroj sa Čaira: I sreća i tuga! Pešić donio pobjedu, pa priznao: Drago mi je zbog trijumfa, ali baš ovdje...

Iskusni napadač vratio se u rodni grad i doneo crveno-bijelima veliku radost, a domaćima bolan poraz. Poslije meča je pričao iskreno.

Crvena zvezda pobijedila je niški Radnički (1:2) golom Aleksandra Pešića u 97. minutu, čime je iskusni napadač postao heroj trijumfa, jer je bio dvostruki strijelac. Poslije meča, rođeni Nišlija priznao je da su mu pomiješane emocije zbog gola kojim je obradovao Zvezdine navijače, ali i rastužio sugrađane koji navijaju za lokalni klub.

"Volim Niš, to je moj grad. Ovdje sam često. Jeste meni drago što je pobijedila moja ekipa, ali baš u mom gradu... I sreća i tuga sa jedne strane", rekao je on.

Pešić je odlučio neizvjesnu završnicu i smatra da je bilo potrebno da crveno-bijeli ranije osiguraju trijumf.

"Moram da pohvalim golmana (Radničkog), branio je stvarno fenomenalno. Imali smo situacije u prvom poluvremenu, iz kojih smo morali da damo gol, što smo ipak uspjeli kasnije. Protivnik je dobio crveni karton i u nastavku smo imali meč pod kontrolom, a onda smo primili gol. Moramo da uradimo analizu. Vidio sam poslije samo da je igrač bio sam. Ipak, na kraju smo osvojili tri boda i to je najbitnije", izjavio je Pešić za klupski sajt.

U osvrtu na meč, posebno je istakao da je važno da crveno-bijeli nisu stali.

"Bitno je što nismo odustali. Tu ekipa pokazuje karakter i vjeru u ono što radimo. Više bih volio da ne pokazujemo karakter do posljednjeg minuta, nego da se to malo ranije riješi, ali to je jedan plus koji daje dodatno samopouzdanje ekipi kada se ovako pobijedi", dodao je on.

Poslije meča i dramatičnog trijumfa, navijači Zvezde su burno slavili na "Čairu".

"Naravno da je lijepo. Čak su i djeca uletjela sa svih strana. Borjanu je rođendan i na kraju je sve ispalo baš lijepo. Važna pobjeda i veoma važna tri boda. Završena je 'paklena' nedjelja, ali tek nam predstoje obaveze. Tri pobjede u sedam dana, a sada se okrećemo Evropi. Daćemo svoj maksimum", dodao je Pešić, pred dan za predah i pripremu za naredni meč - protiv Trabzona u četvrtak u Ligi Evrope.

