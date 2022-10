Pretjerao sam, morao sam zbog Borjana! Zvezdin trener otrčao kod Delija - bez mene mogu, ali bez golmana teško

Trener Crvene zvezde o emotivnoj proslavi gola i pobjede protiv Radničkog iz Niša

Izvor: MN Press/Mladjan Ivanovic

Crvena zvezda pobijedila je Radnički iz Niša golom Aleksandra Pešića u 97. minutu, a trener Beograđana Miloš Milojević rekao je poslije meča da je buran susret opravdao naziv "derbi kola".

"Utakmica koja može da ponese epitet derbija. Ekipa Radničkog ima kvalitet i situacija na tabeli nije u skladu s tim. Pružili su dobar otpor, ali smo mogli da riješimo pitanje pobjednika i ranije, ipak, momci su vjerovali do posljednjeg trenutka i izgarali na terenu, a to se vratilo. To je jedini put za nas. Svidjela mi se energija, način na koji su igrači s klupe ušli... Pobjeda u posljednjem minutu svakako daje draž fudbalu", rekao je Milojević za klupski sajt.

Crvena zvezda je dva puta vodila na utakmici, oba puta golovima Aleksandra Pešića, a Radnički je dočekao kraj meča sa dvojicom isključenih igrača. Poslije velikog napora i značajne pobjede, crveno-bijeli se okreću utakmici protiv Trabzona u Ligi Evrope u četvrtak.

"Bitna pobjeda pred meč Lige Evrope, ali o tome ćemo da razmišljamo sutra. Neka večeras momci budu ponosni, jer nije lako pobijediti u Nišu. Radnički ako ovako nastavi da igra, svima će biti težak rival, pogotovo na domaćem terenu", rekao je Milojević.

Za kraj, zahvalio je i navijačima na podršci. Zajedno sa njima proslavio je pobjedonosni gol i priznao je da je ta reakcija bila neprimjerena, pa je pokušao da je objasni.

"Mi smo bez njih kao čovjek bez duše i srca, i mnogo nam znače. Možda sam pretjerao što sam otrčao ka njima poslije gola, ali htio sam da smirim Borjana jer je imao žuti. Bez mene mogu, ako dobijem crveni, al bez igrača teško", podvukao je Milojević.

Crvena zvezda je pobjedom sačuvala bar pet bodova prednosti u odnosu na Partizan, koji je od 19 igrao protiv Javora, a u narednom kolu Superlige opet će na gostovanje, jer je čeka meč protiv Kolubare u Lazarevcu.