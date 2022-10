Igrač Igokee m:tel podigao tri prsta u Splitu, Bajić se izvinjavao: Nije provocirao nikoga, uopšte ne poznaje situaciju!

Trener tima iz Aleksandrovca govorio je o potezu američkog košarkaša u finišu meča.

Igokea m:tel je trijumfovala na vrućem gostovanju u Splitu (68:77) i bodovno se na prvom mjestu izjednačila sa ekipom Budućnosti, uz tri pobjede iz prve četiri utakmice u sezoni.

Nakon što je Kendrik Rej realizovao slobodno bacanje nakon pomenute tehničke greške, u narednom napadu je bio precizan u šutu van linije 6.75 poena, nakon čega je podigao tri prsta, o čemu je na kraju obraćanja medijima govorio i sam Bajić, izvinivši se zbog tog postupka.

"To što je uradio, mislim da sigurno nije imao namjere. Nisam vidio, ali sigurno nije imao namjeru da provocira bilo koga, niti on zna situaciju (smijeh). Pokušao sam da sugerišem ljudima da mi nismo ti koji treba da trpe bilo kakvu uvredu, znaju ljudi iz Splita, i igrači i rukovodstvo, kad dođu u Laktaše, da se ne čuje nijedna ružna riječ", rekao je Bajić poslije utakmice koju je njegov tim riješio uz mnogo kadrovskih problema.

"Ovo je jako bitna pobjeda za nas jer se nalazimo u jednom specifičnom momentu, pogotovo kad su te povrede u pitanju. Došli smo ovdje bez Nakića koji je jako bitan šraf za naš tim u ovoj sezoni, momak igra sjajno u oba smjera, pogotovo defanzivno. Igrali smo i bez Talića koji je takođe povrijeđen, a desio nam se i peh sa Krofordom koji je večeras igrao na svoju ruku. To se i osjetilo u njegovoj igri, da je pod virusom, pod temperaturom, tri dana otkako smo došli u Split. Stisnuo je zube i ja mu se zahvaljujem na tome, pomogao je ovim momcima. Tanasković ima povredu palca desne ruke, to je isto tako teško, ali i on je stisnuo zube i igrao. Zato kažem da je ova pobjeda velika, protiv tima kakav je Split", rekao je trener gostiju Dragan Bajić na konferenciji za novinare.

Meč sa "žutima" nije bio nimalo lak, tim iz Aleksandrovca je dugo lomio rivala.

"U samoj pripremi meča sam rekao da će tako biti. Split je na 0:3, danas su tražili svoju šansu za pobjedu, pogotovo na domaćem parketu. Momci imaju kvalitet, i Mavra i Šorter, i ova dva Amerikanca koja su došla, svi ostali momci daju energiju što se pokazalo i u pojedinim momentima današnje utakmice gdje su bili jako agresivni i gdje smo sebi dozvolili luksuz da izgubimo neke lopte za koje sam sugerisao da ne smijemo da izgubimo čime dozvoljavamo Splitu da dođe do lakih poena. Defanzivno mogu da budem zadovoljan, ali sam taj period, kad sam uveo neke momke sa klupe, nisam bio zadovoljan. Tu je Split bio dominantniji u ofanzivnom skoku i gdje su nam se rezultatski primakli. U drugom poluvremenu smo imali neke padove i uspone, ali smo na kraju zasluženo trijumfovali. Imamo kvalitetniji tim, ali uz sve probleme koje imamo u ovom momentu, ne možemo biti kvalitetniji ni od koga. Teren govori sve. Opet smo pokazali da ovaj tim ima karakter i mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili", podvukao je Bajić.

Jedan od trenutaka odluke dogodio se u samom finišu, pri rezultatu 65:70, kada je Šenon Šorter zaradio tehničku grešku.

"Možda je i Šorter kroz tu čvrstu odbranu ušao malo u nervozu. Razumijem da su momci prije dva dana imali tu utakmicu protiv Zadra, ima tu potrošnje, kolega Subotić nema ni širine kad je klupa u pitanju. Mislim da nije samo taj momenat presudio, mislim da smo mi većim dijelom utakmice vodili, ali smo nekim svojim greškama, uz njihovu želju, dozvolili Splitu da se vrate. Ipak, mislim da smo na kraju defanzivom i kontrolom skoka u pojedinim momentima dobili ovaj meč", istakao je Bajić.

Narednu utakmicu Igokea m:tel će odigrati u ponedjeljak, 31. oktobra, kada će u Laktašima, u derbiju pete runde, ugostiti branioca titule Crvenu zvezdu.

