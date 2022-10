Partizan se opet oglasio: Nećemo da ćutimo dok se otimaju bodovi! Crno-bijeli traže smjenu - "On navija za Zvezdu!"

FK Partizan se još jednom oglasio i kritikovao rad Sudijske organizacije.

Izvor: MN PRESS

Dan poslije remija protiv Javora (3:3) i oštrog saopštenja usmjerenog protiv rada arbitara na toj i drugim utakmicama, FK Partizan se ponovo oglasio saopštenjem. Crno-bijeli su ukazali na to da je njihov meč protiv Ivanjičana predstavljao "flagrantan primjer kršenja pravila fudbalske igre", da u srpskom fudbalu vlada konfuzija među svima kada je u pitanju primjena VAR tehnologije i konstatuje da "nije slučajno" ponašanje arbitara na jučerašnjem meču, već da su poslati "sa zadatkom".

Takođe, Partizan je pisao i o glavnom arbitru utakmice Radnički Niš - Crvena zvezda, odlučene pobjedonosnim golom Beograđana u 97. minutu. O njemu je poručio da se "iživljavao", da je kršio pravila, a povodom te utakmice crno-buheli su postavili i pitanje zašto nije prekinut meč zbog transparenta navijača Zvezde upućenog kandidatu za predshednika FSS Nenadu Bjekoviću. Uz to, Partizan je naveo da je "taj isti klub" instruisao FK Javor da objavi oštro saopštenje, koje u Humskoj ochenjuju kao "sramno" i zbog kojeg će crno-bijeli tražiti oštru kaznu protiv Ivanjičana.

Partizan je zaključio i da je regularnost prvenstva dovedena u pitanje i da ne postoje podjednaki uslovi za takmičenje za sve klubove. Saopštenje kluba iz Humske prenosimo u cjelosti:

"Fudbalski klub „Partizan“ ne može i neće da ostane nijem na sva jučerašnja događanja u fudbalskom prvenstvu Srbije, koje se iz kola u kolo degradira i obesmišljava, usljed nečasnog djelovanja određenih ljudi i grupacija. Utakmica između Partizana i Javora predstavlja flagrantan primjer kršenja pravila fudbalske igre i potpuno obesmišljava postojanje i upotrebu VAR tehnologije u srpskom fudbalu. Jasno je da u srpskom fudbalu vlada potpuna konfuzija među igračima, trenerima i svim klubovima o tome na koji način funkcioniše VAR sistem u srpskom fudbalu!".



"Glavni sudija jučerašnje utakmice Andrija Stojanović se prilikom dosuđivanja kaznenog udarca za FK „Javor“ konsultovao sa sudijama u VAR sobi i ipak dosudio isti, iako se prostim pregledom video snimka jasno utvrđuje da je Kristijan Belić prvi dotakao loptu, izbacivši je u korner, bez faula. Takođe u dodatnom vremenu, na kraju utakmice načinjen je prekršaj nad igračem Partizana Vujačićem, u kaznenom prostoru protivnika, a sudija nakon konsultacija sa sudijama u VAR sobi odlučuje da ne dosudi kazneni udarac. Ovakvo ponašanje svih sudija, na terenu i u VAR sobi nije slučajno, već su isti očigledno poslati sa zadatkom da otvoreno dijele (ne)pravdu na štetu našeg kluba".



"FK „Partizan“ će od FSS zahtijevati da se zvanično ispita procedura upotrebe VAR tehnologije, odnosno komunikacija između sudija na ovoj utakmici, a sve kako bi se utvrdilo kako su i na koji način donošene odluke u spornim situacijama. Nečuveno je da se glavni sudija, u spornim situacijama ne udostoji da pogleda i provjeri sporne situacije, već autoritativno donosi odluke. Znamo i po čijem nalogu se ovo dešava, s obzirom na to da su sudije delegirane od strane sudijske komisije FSS na čijem čelu se nalazi Dejan Filipović, čovjek koji se više puta javno deklarisao kao navijač „Crvene zvezde“, o čemu svjedoče i fotografije koje su se ranije pojavljivale u medijima. Smatramo da ovaj čovjek ne može da nastavi sa daljim obavljanjem funkcije, te ovim putem zahtijevamo njegovu smjenu usljed pristrasnosti i neobjektivnosti".



"Taj isti Dejan Filipović delegirao je i glavnog sudiju jučerašnjeg meča u Nišu Marka Ivkovića, koji je na očigled cjelokupne javnosti dosudio nepostojeći jedanaesterac za „Crvenu zvezdu“, a potom je na osnovu signalizacije iz VAR sobe ipak morao da poništi svoju odluku, uz dodjelu žutog kartona fudbaleru „Crvene zvezde“, a što bi značilo i automatsko isključenje tog igrača. Sudija Ivković je potom isključio dva igrača „Radničkog“, a utakmicu produžio za četiri minuta, a potom mimo svih pravila fudbalske igre dozvolio igranje utakmice do 98.minuta?! Ovakvo ''iživljavanje'' Ivkovića ostaće dugo upamćeno u fudbalskim krugovima kao primjer bahatog i neprofesionalnog suđenja...".



"FK ''Partizan'' je dobro upamtio Ivkovića, koji je i u prošlosti sudio na štetu našeg kluba, a u korist protivnika, pa je tako na utakmici koju je FK „Partizan“ igrao u Novom Pazaru prestrogo dodijelio drugi žuti karton Saničaninu i time ga isključio iz igre u 22.minutu, iako je po mišljenju stručne javnosti dosuđivanje kaznenog udarca za Novi Pazar u toj situaciji bila odgovarajuća i dovoljna kazna. Takođe Marko Ivković je bio sudija u VAR sobi i na utakmici FK „Čukarički'' – FK ''Partizan“ u protekloj sezoni, kada nije signalizirao glavnom sudiji da je prekršaj odbrambenog igrača Čukaričkog nad Rikardom bio za dodjelu crvenog kartona (s obzirom na to da se radilo o posljednjem igraču odbrane), a što je imalo preloman uticaj na krajnji rezultat. FK „Partizan“ zahtijeva da Marko Ivković u budućnosti ne sudi utakmice našeg kluba, obzirom da je jasno da ne sudi po pravilima fudbalske igre i sudijske profesije.



FK „Partizan“ smatra da je sramno ponašanje glavnog sudije i delegata utakmice u Nišu, koji nisu prekinuli utakmicu u trenutku isticanja uvredljivog transparenta upućenog v.d.predsjednika FSS, a što su morali da učine. Isti transparent je bio istaknut i na utakmici u Novom Sadu u prethodnom kolu, a svjedoci smo da su u prošlosti utakmice obavezno prekidane kada su isticani slični transparenti i upućivana pogrdna skandiranja protiv drugih funkcionera FSS. Uz razna saopštenja koja su se pojavljivala u medijima u prethodnom periodu u kojima se pokušava uticanje na izborni proces u FSS, svim ovim spinovanjima i radnjama stvorena je atmosfera i pritisak na sudijsku organizaciju i ostale činioce u fudbalu, a sve kako bi se jedan klub koji se nalazi u očajnoj takmičarskoj formi spasao gubitka bodova.



Taj isti klub vejrovatno je instruisao i FK „Javor“ da izda sramno saopštenje u kome između ostalog navedeno „ ... bod je zaslužen, niste bili bolji, a to što ste navikli da vam drugi rješavaju utakmice nije naš problem“. Zbog ovog nemuštog pokušaja insinuacija u saopštenju, FK „Partizan“ će disciplinskim organima FSS podnijeti prijavu protiv FK „Javor“ u kojoj će se zatražiti da se FK „Javor“ žestoko kazni usljed neosnovanih i paušalnih navoda u saopštenju, koji predstavljaju klevetu i narušavanje ugleda FK „Partizan“.



Nakon ovog prvenstvenog kola svima je jasno da je regularnost prvenstva dovedena u pitanje i da ne postoje podjednaki uslovi za takmičenje za sve klubove. FK „Partizan“ neće biti nijemi posmatrač otimanja bodova kojima se kroji prvenstvena tabela. Pozivamo sve navijače da pruže podršku ekipi, već u četvrtak na utakmici u Nici i da zajedno istrajemo u ovoj neravnopravnoj borbi!"

