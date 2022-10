Srbin u ogromnom problemu na meču Lige šampiona - ne radi tehnologija!

Problemi na meču Lige šampiona između Benfike i Juventusa.

Srđan Jovanović sudiće meč Lige šampiona bez pomoći tehnologije. Tačnije, VAR će raditi, ali neće raditi tehnologija na gol-liniji. Postoje tehničke smetnje i zbog toga neće moći da računa na tu vrstu pomoći na utakmici između Benfike i Juventusa. Dakle, moraće znatno više da se osloni na pomoć svojih pomoćnika. Na ovom duelu pomagaće mu Uroš Stojković i Milan Mihajlović, dok je četvrti sudija Momčilo Marković. U VAR sobi su Nijemac Marko Fric i Englez Kris Kavano.

Potvrdu o problemu sa tehnologijom potvrdila je i UEFA koja se oglasila zvaničnim saopštenjem. "Pred meč Benfike i Juventusa obviješteni smo da tehnologija na gol-liniji ne funkcioniše. Bez našeg znanja i bez znanja ljudi koji su zaduženi za instalaciju ovog sistema domaćin je instalirao tehnologiju koja ne radi. Nažalost, nema dovoljno vremena da se napravi zamjena na novi sistem i zbog toga se neće koristiti ova vrsta tehnologije na tom meču", navodi se u saopštenju.

Jovanović je do sada u karijeri sudio samo jedan meč Juventusu i to u ubjedljivom porazu od Čelsija (4:0) u novembru prošle godine. Inače, u ovom duelu Dušan Vlahović i "stara dama" su pod imperativom pobjede, moraju da osvoje tri boda, ali ni to ne garantuje prolazak dalje u Ligi šampiona. Moraju da se nadaju kiksevima PSŽ-a ili Benfike u duelima sa Makabijem iz Haife i da uz to osvoje svih šest bodova protiv portugalskog i francuskog tima.