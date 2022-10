Šok! Dinamo "krade" Srbiji mjesto u Ligi šampiona: UEFA mijenja pravila, Zvezda i Partizan u problemu

Šampion Srbije će naredne sezone igrati u grupnoj fazi Lige šampiona, ali već sezonu nakon to bi moglo da se promijeni iako nije još "pao" sa famoznog 11. mjesta. Problem je što se mijenjaju pravila.

Srbija je prethodnih godina značajno popravila koeficijent i dogurala je do 11. mjesta na UEFA listi koje će prvaku srpske lige od naredne godine donijeti direktan plasman u Ligu šampiona, ali to bi već moglo da se promijeni od sezone 2024/24. Prema podacima koji su objavljeni na zvaničnoj stranici Udruženja evropskih klubova (EKA), dolazi do novih pravila po kojima 11. liga na UEFA listi više neće imati takve privilegije!