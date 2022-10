"Dadilja iz pakla" prevarila ženu srpskog fudbalera: Pozajmljivala novac i pobjegla, a onda su otkrili šokantne stvari

Bogdana Kuzmanović odlučila je da angažuje dadilju koja će joj pomoći oko djece, ali nije ni slutila šta to može da ponese sa sobom.

Supruga bivšeg srpskog fudbalera Zdravka Kuzmanovića požalila se na Instagramu zbog neprijatnog iskustva sa dadiljom i tako unaprijed upozorila sve žene koje su možda planirale da učine sličnu stvar poput nje. Bogdana Kuzmanović, koja sa Zdravkom ima dvoje djece i prvenstveno je vodila brigu o njima dok je igrao fudbal do prije dvije godine, objavila je video snimak u kome je otkrila sve detalje "lukave prevare" na koju je nasjela.

Bogdana se obratila svojim pratiocima kako bi ispričala sve o "dadilji iz pakla" koja je pozajmila novac od porodice Kuzmanović, a zanim je pobjegla i nikad se više nije javila, da bi tek potom saznali pravu istinu o njoj.

"I po preporuci jednog čovjeka, mi unajmimo tu, neću da joj kažem ime. Ona bude kod nas skoro godinu dana i krene polako da zajmi novac. Malo, pomalo, malo pomalo. Ali, to nisu ono sume 100, 200, 300, 400 evra, nego više. Da bi, da ubrzam priču, poslije oko godinu dana, kada sam ja nju nešto zvala da je pitam i ona mi je rekla da sutra neće da dođe na posao. I to je bilo to. Više se nije javljala, uzela je novac, pozajmila je novac, nije vratila i prestala je da odgovara na sve poruke i pozive", ispričala je Bogdana Kuzmanović u svom obraćanju na Instagramu i dodala:

"Mi smo bili u šoku, jer je to osoba koja je bila kod nas u kući i sa djetetom. Nismo to očekivali i izlazili smo u susret toj osobi. Nakon što se to desilo, mi smo počeli... Pošto ima par lokalnih kafića i manje-više svako svakog zna, ako ništa bar iz viđenja, počeli su ljudi da nam pričaju razne priče - kakva je bila prema Nemanji na igralištu. Odnosno ne kakva je bila, nego koliko nije obraćala pažnju na njega. Zapravo je bila žena na telefonu non-stop. Prvo, ona je svakog dana dolazila i žalila se na svekrvu, dva sina, muža, na sve. Uvijek je dolazila sa različitim pričama i pričala da ne živi u Beogradu, nego tu pored jedan gradić. Mi smo njoj plaćali taksi da se uveče vraća nazad do tog gradića. A ona uopšte nije živjela tu. To znači da je sve vrijeme lagala. Niti je živjela tamo, niti sa mužem i djecom. Ona se rastala. Dolazila i pričala bajke svakog dana. Imala je ljubavnika, počela je da živi sa njim, viđala se sa njim dok je čuvala Nemanju na igralištu, a pritom je imala još jednog ljubavnika koji je isto radio za nas. To smo sve kasnije saznali. Viđali su se dole kod nas u vešernici. Ona je non-stop bila u vešernici, veš nikad opran, da bi se viđala s njim", ispričala je supruga fudbalera o drami koju je prošla.

Podsjetimo, Zdravko Kuzmanović je bio reprezentativac Srbije, iako je prvo igrao za mladu reprezentaciju Švajcarske u kojoj je rođen. Ponikao je u Bazelu, pa igrao za Fiorentinu, Inter, Štutgart, Udineze i Malagu, dok je nakon završetka karijere kratko bio i sportski direktor Proletera, kluba koji se ugasio ovog ljeta.

