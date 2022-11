Klop konačno priznao veliku grešku! Mnogi su ga upozoravali na problem: "U ovom trenutku bi nam to mnogo značilo"

Jirgen Klop je priznao da je trebalo drugačije da reaguje i on i klub tokom ljetnjeg prelaznog roka...

Jirgen Klop konačno je priznao veliku grešku. Liverpul je morao da dovede još pojačanja tokom ljetnjeg prelaznog roka. Prvenstveno u veznom redu. Premali broj igrača na toj poziciji, kratka rotacija i pad u formi nekih nosilaca igre poput Fabinja doveli su do velikog broja kikseva i slabe igre tima sa "Enfilda" ove sezone. Na to su mnogi upozoravali.

Stručnjaci, novinari, komentatori, ljudi koji pomno prate Liverpul i Premijer ligu pričali su da je ekipi neophodno bar još nekoliko igrača na sredini terena, njemački stručnjak tada je tvrdio da to nije slučaj. Sada je i sam shvatio da je to bila greška. "Nisam osoba koja voli da se vraća u prošlost i priča o tome, ali sada je jasno da bi nam dobro došao neki igrač na određenoj poziciji. Posebno u ovom trenutku", rekao je Klop za "Skaj sport" pred derbi meč sa Totenhemom (nedjelja 17.30 časova).

U smiraj prelaznog roka Liverpul je doveo Artura Mela na pozajmicu iz Juventusa, ali se on povrijedio i neće igrati sigurno do januara 2023. godine. Nabi Keita se opet povrijedio, Aleks Okslejd-Čembrlen se oporavio, ali je van forme. Džordan Henderson i Fabinjo su u padu forme. Jedino je Tijago Alkantara ove sezone na svom nivou u veznom redu... Uz sve to su od napadača povrijeđeni i Diogo Žota i Luis Dijaz, tako da je rotacija dodatno smanjena. Djeluje da svi u Liverpulu jedva čekaju pauzu zbog Svjetskog prvenstva.

