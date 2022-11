Sad će da bude "Lazetić pustio Partizan", znam... Trener TSC-a pogledao u Petrića: Najveći gospodin u srpskom fudbalu!

Mladi trener Žarko Lazetić ne zaboravlja da je kod Gordana Petrića počeo karijeru.

Partizan je poslije velike drame u Bačkoj Topoli ipak došao do sva tri boda. Pobjedu crno-bijelima donio je Slobodan Urošević fantastičnim golom iz slobodnog udarca u 85. minutu, pa tako TSC nije uspio i drugi put ove sezone da pokvari planove vicešampionu. U prvom deijlu sezone u Humskoj gledali smo meč bez golova, dok je u "revanšu" TSC vodio, potom gubio 2:1, došao do izjednačenja u 80. minutu, ali nije imao snage...

"Ja sam negdje i započeo trenersku karijeru dok je Gordan bio trener Bežanije i usmjerio me je. Moj prvi posao je bio kod njega u stručnom štabu. Netipičan je za srpski fudbal, najveći gospodin koji radi u srpskom fudbalu posljednjih ko zna koliko godina, želim mu da nastavi sa ovakvim rezultatima", rekao je Žarko Lazetić na početku obraćanja i osvrnuo se na utakmicu.

"Ostaće žal za rezultatom, prvo poluvrijeme je bilo sjajno sa naše strane, ovako dok analiziram vruće glave - primili smo golove iz prve šanse, ali to je Partizan, pa onda iz odbitka i iz slobodnjaka. Nemam pojma ni kako bismo mogli to da odbranimo bolje. Rekao sam igračima da je ovo evropska utakmica i da mogu da uživaju, ali negdje smo i pretjerali u tome. Nismo imali oštrinu, veću ambiciju da damo gol, više je to bilo previše nesvjesno. Prvi gol, pa imamo loptu, što držimo je, vrtimo, svježiji smo... Taj gol koji je bio izjednačujući nas je poremetio i usmjerio energiju na Partizan", rekao je Lazetić i dodao da kada je Partizan uveo još ofanzivnih igrača, postajalo je sve teže za njih - i onda majstorstvo.

Lazetić je čestitao Partizanu na pobjedi i poželio im sve najbolje do kraja sezone, a svojim momcima ne zamjera zbog poraza.

"Znali smo da možemo da primimo gol u svakom trenutku i poslije tri mjeseca momci su izgubili i ne mogu da zamjerim. Biće sad Lazetić pustio Partizan, ali to je ovdje i normalno...", zaključio je Lazetić na konferenciji za medije.