Postoji namjera da se ošteti Zvezda! Crveno-bijeli grme zbog najboljeg srpskog sudije - oglasio se Mitar Mrkela!

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela još jednom se u ime kluba požalio na Srđana Jovanovića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda oglasila se saopštenjem nakon utakmice TSC-a i Partizana (2:3), a sportski direktor Mitar Mrkela u izjavi za zvanični sajt kluba još jednom se dotakao suđenja. Nakon što najbolji srpski sudija Srđan Jovanović iz VAR sobi nije ukazao na grešku sudiji susreta u Bačkoj Topoli, Zvezdin direktor ga je ponovo pomenuo.

Jovanović će biti jedan od sudija na meču Crvene zvezde i Čukaričkog koji se igra u četvrtak, nakon što je odložen u 7. kolu Superlige. Tada su se timovi dogovorili da pomjere termin meča zbog obaveza u Evropi, a sada je vrijeme da se meč nadoknadi. Pravdu će dijeliti Jovanović, na čije suđenje se Zvezda često žalila prethodnih sezona.

"Nismo se oglašavali na početku sezone vjerujući da će sve biti u redu, ali u posljednje vrijeme učestale su situacije u kojima učestvuju isti akteri. Posle svih tih situacija i uprkos svim našim primjedbama i zahtjevima da nam Srđan Jovanović ne sudi, on je ponovo delegiran da sudi Zvezdinu utakmicu protiv Čukaričkog. Odavno smo jasno stavili do znanja da nemamo povjerenja u Srđana Jovanovića, koji nam je poništio regularan gol prije nekoliko godina u vječitom derbiju i koji u nedjelju nije reagovao u dvije situacije na utakmici našeg najvećeg rivala. Nemoguće je da je najbolji srpski sudija sa FIFA znakom to ne vidi u VAR sobi. Smatram da postoji očigledna namjera da se Crvenoj zvezdi našteti", naveo je Mitar Mrkela.

Podsjećamo, Partizan je pobijedio u Bačkoj Topoli, a sudijski ekspert Zdravko Jokić u studiju televizije Arena sport istakao je da su domaći fudbaleri oštećeni za kazneni udarac nakon prekršaja Ljubomira Fejse.

TSC je, po njegovom mišljenju, trebalo da dobije penal pri prednosti od 1:0, što je moglo presudno da utiče na tok meča koji je bio derbi 18. kola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!