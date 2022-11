Vodio Partizan, ali priznaje - navijao sam za Zvezdu! Otvorio dušu poslije 30 godina: Sve propalo zbog 100.000!

Miroslav Đukić je kao igrač mogao da se nađe u timu Partizana, ali jednostavno nije bilo suđeno.

Nije srpski fudbal dugo gledao Miroslava Đukića u domaćoj ligi! Ponikao je u Mačvi, potom odigrao sezonu u Radu, a nakon toga se otisnuo u Španiju gdje je za Deportivo, Valensiju i Tenerife igrao deceniju i po. Iako ga je kao igrača tražio Partizan crno-bijeli nisu uspjeli da ga dovedu, ali je 2007. prvi put stigao na "JNA".

Bio je trener crno-bijelih u dva navrata, prvi put te 2007. a drugi put deset godina kasnije i postao je miljenik navijača crno-bijelih iako nikada nije krio da je u mladosti bio navijač Crvene zvezde!

"Ja sam kao dijete bio zvezdaš, ja nemam taj problem nikakav. Kao dijete sam navijao za Zvezdu. U jednom momentu došao je Ivan Golac u Mačvu, vidio da sam kvalitetan igrač i htio je da me dovede u Partizan. Ja sam bio na razgovorima sa Tomom Kaloperovićem. Nismo uspjeli da se dogovorimo jer ne znam... Ja sam u to vrijeme tražio 100.000 maraka na četiri godine. Neki baš totalno korektni uslovi, nisam to dobio i na kraju se pojavio Deportivo i presjekli smo i ja sam otišao u Deportivo", otkrio je u emisiji Neše Petrovića "Mojih Top 11" Đukić.

Odlazak u Deportivo se ispostavio kao odlična solucija jer je u tom gradu postao živa legenda. Igrao je sedam godina u klubu, osvojio dva trofeja i odigrao preko 250 mečeva za klub prije prelaska u Valensiju sa kojom je nastavio da uzima trofeje.

