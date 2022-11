Zvao sam igrače i vidio ih gole u krevetu! Van Galov tim za Katar sa moćnom porukom: Ne plašim se to da kažem!

Luj Van Gal objavio je spisak igrača za Mundijal.

Izvor: Twitter/TheEuropeanLad/printscreen

Holandija je objavila spisak od 26 igrača na koje računa za predstojeće Svjetsko prvenstvo (od 20. novembra do 18. decembra). Na listi se nalazi sedam igrača Ajaksa, ali nema golmana Jaspera Silesena što je iznenadilo i njega i mnoge u Holandiji. Tu su i neki supertalentovani igrači koji su se pokazali u posljednje vrijeme poput Ćavija Simonsa.

Otkrio je selektor Luj Van Gal da je igrače koji nisu na spisku zvao u ranim jutarnjim časovima da im obrazloži svoju odluku i tom prilikom nasmijao je novinare. "Zvao sam te igrače od 8.30 do 10 jutros. Vidio sam ih gole, kako još leže u krevetu dok sam ih zvao", rekao je Van Gal aludirajući očigledno na video pozive.

Uvjeren je da njegov tim može mnogo na Mundijalu. "Imamo velike šanse da osvojimo Svjetsko prvenstvo. Mnogi selektori se ne usuđuju da to kažu, ali sam ja ovdje i javno to izgovaram. Želim da postanemo šampioni svijeta. Moji igrači isto žele. Gledam ovaj spisak i mogu da kažem da su ovo moji momci i da ćemo se boriti do kraja", zaključio je Van Gal.

Pogledajte i kako izgleda spisak:

Golmani: Džastin Bijlou, Andrejs Nopert, Remko Pasver

Odbrana: Dejli Blind, Denzel Damfriz, Tajrel Malacija, Džeremi Frimpong, Virdžil van Dajk, Matijas de Liht, Stefan de Fraj, Nejtan Ake, Jurijen Timber

Sredinaterena: Dejvi Klasen, Kenet Tejlor, Frenki de Jong, Stiven Bergvajs, Kodi Gakpo, Ćavi Simons, Teun Kompejners, Marten de Ron

Napad: Memfis Depaj, Stiven Bergvajn, Vout Venghorst, Visent Jansen, Luk de Jong, Noa Leng