Trener Fulama Marko Silva pričao je o povredi Mitrovića pred početak Mundijala.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović je povrijeđen, ne igra za Fulam, a nalazi se na spisku Dragana Stojkovića za Svjetsko prvenstvo (od 20. novembra do 18. decembra). Izvjesno je da će propustiti prijateljski meč sa Bahreinom pred start šampionata, ali je siguran putnik u avionu za Katar. Ne dopada se to previše ljudima u klubu, bar ako je suditi po riječima Marka Silve.

Trener tima iz Londona pričao je o povredi Srbina i u nekoliko navrata spominjao je medicnske timove i konačnu odluku. U jednom trenutku se čak i iznervirao zbog prevelikog broja pitanja oko Aleksandra, pošto je to bila glavna tema, a ne predstojeća utakmica sa Mančester junajtedom.

"Mitrović nije igrao meč sa Sitijem, neće igrati protiv Junajteda. Nije tačno da je došlo do loma kosti, ali je istina da je u pitanju kost u stopalu. Bio je na pregledima poslije meča sa Evertonom. Nalazi se na spisku reprezentacije Srbije, ali će sljedeće nedjelje ići na nove preglede, da vidimo kakvo je stanje", rekao je Silva.

Ponovo je za povredu okrivio "orlove", iako je on bio taj koji je stavio Mitrovića u tim za ligaške utakmice znajući da nije u potpunosti oporavljen.

"Povrijedio se dok je igrao za reprezentaciju, tri dana kasnije je igrao novi meč za nacionalni tim i to nije trebalo da se dogodi, nije smio da igra meč odmah poslije povrede. Povrijedio se ponovo protiv Njukasla, pa onda i Vest Hema, ono što mogu da vam kažem jeste da će odluka biti donijeta početkom sljedeće nedjelje. Razgovaraće naš medicinski tim sa medicinskim timom Srbije i odlučićemo zajedno šta je najbolja odluka za njega. On je veoma važan igrač za naš klub."

Vidi opis Najnovije informacije o Mitru - Englezi otkrili sve! Da li je pukla kost u stopalu? "Razgovaraćemo sa doktorima Srbije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/ Uroš Arsić Br. slika: 7 7 / 7

Nastavio je da spominje doktore.

"Nisam prava adresa za pitanje o njegovoj fizičkoj spremi za Mundijal. Ono što znam jeste da nije igrao protiv Sitija neće ni protiv Junajteda. Mogu da vam kažem i da šta god da se dogodi u budućnosti neće imati uticaj na Mitra. Vidjećemo šta će biti odluka poslije razgovora naših doktora i ljekara srpskog tima."

Upitan je i da li bi on volio da Aleksandar ne ide u Katar?

"Nije važno šta bih ja volio, realnost je da to nije bitno. To šta ja želim i šta kažem neće ništa promijeniti. Mi kao klub ćemo zajedno sa reprezentacijom Srbije donijeti najbolju odluku, naravno sa sve Mitrovićem. Da li želi da ide po svaku cijenu tamo? Morate to njega da pitate. Rekao bih da svi igrači maštaju o Svjetskom prvenstvu, isto i ostali članovi našeg tima, ali više o tome morate njega da pitate."

Uslijedilo je još jedno pitanje britanskih novinara. Pitali su Silvu "Šta će se dogoditi ako medicinski tim Fulama kaže da nije spreman, a Mitrović kaže da hoće da igra?"

"To je veoma teško pitanje za mene, jer govorim o hipotetičkoj situaciji. Ne znamo šta će se desiti. Da, Mitar želi da bude na Mundijalu, isto tako je želio da igra i protiv Sitija i protiv Junajteda i to je za pohvalu, ali to je nemoguće. Mora da odmori, moramo da sačekamo na odluku našeg medicinskog tima i ljekara iz reprezentacije Srbije. Zajedno ćemo donijeti odluku", zaključio je Silva.