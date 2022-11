Partizan pobjedom završio godinu, Jović je junak! Ušao sa klupe i riješio meč, crno-bijeli sa "-10"

Partizan je pobjedom završio 2022 godinu. Slijedi reprezentativna pauza.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Novi Pazar u posljednjem meču u 2022. godini.

U Humskoj je savladao Novi Pazar - 1:0 (0:0). Jedini pogodak dao je Nemanja Jović u 72. minutu. Polusezonu završava sa 10 bodova zaostatka u odnosu na Crvenu zvezdu. Sada slijedi reprezentativna pauza zbog Svjetskog prvenstva (od 20. novembra do 18. decembra) i Gordan Petrić i njegovi izabranici imaće dovoljno vremena za odmor i pripremu pred nastavak sezone i borbu za titulu sa glavnim rivalom koji je ranije danas savladao Radnik u Surdulici.

Nisu crno-bijeli blistali u ovom meču, mučili su se da pronađu put do gola. Zbog povrede je Rikardo Gomeš ranije završio meč, nekoliko zicera nije završilo u mreži. Onda je Jović, koji je ušao sa klupe, postao heroj. Postigao je pogodak za tri boda i to poslije sedam mjeseci, pošto je prethodni put bio strijelac u aprilu protiv TSC-a. Mogla je prednost da bude još veća, ali je crno-bijelima svakako najbitnije da su upisana tri boda.

Petrić je čekao sve do 57. minuta da posegne sa izmjenama. Tada su u igru ušli Andrija Pavlović i Nemanja Jović umjesto Sameda Baždara i Kvinsija Meniga. Ispostavilo se da je to bio ključ trijumfa. Onda je u 64. minutu Danilo Pantić zamijenio Gomeša, a moglo je da se vidi da napadač ima neki problem sa povredom. Stvarao je domaći tim šanse i onda pronašao put do gola u 72. minutu preko raspoloženog Jovića. Do kraja je bilo šansi i za još neki gol, ali se to nije dogodilo. Partizan je tako pobjedom završio ovu kalendarsku godinu.